Redacción ElDesmarque 15 JUN 2026 - 08:32h.

El Torneo Liga Futura Moeve nos ha dejado una de sus primeras historias. Martina, la hija de César Azpilicueta, exjugador profesional, juega en el Sevilla FC

Su padre acudió a verla jugar a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios y ambos se abrazaron y compartieron confidencias al terminar el duelo

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“El debut ha estado muy bien, he estado con muchos nervios, pero estoy muy contenta de poder estar aquí. Este era un sueño que tenía. Poder estar en la tele y jugar un torneo organizado por Liga F. Es increíble”, afirmó Martina Azpilicueta a Liga F tras acabar el primer encuentro del Sevilla FC en el Torneo Liga Futura Moeve. Pese a la derrota por 1-0 ante el Levante UD, el resultado es lo de menos para una futbolista que está cumpliendo un sueño y siguiendo los pasos de su padre, César Azpilicueta. El navarro llegó a la disciplina del conjunto hispalense el pasado verano procedente del Atlético de Madrid para aportar veteranía en la zaga. El excapitán del Chelsea fue campeón de la Champions con el conjunto inglés e internacional con la Selección española.

A la ciudad andaluza llegó bajo el brazo con un diamante en bruto, su hija, que se incorporó al equipo alevín para continuar con su formación futbolística. A diferencia de su padre, Martina es delantera, y este año ya ha marcado varios goles con el cuadro hispalense destacando en su categoría gracias a su estatura y su gran olfato goleador. Precisamente, César Azpilicueta, que se retiró hace menos de un mes, era defensa, el encargado de frenar a los atacantes rivales. “Antes de venir al torneo, mi padre me ha dicho de todo, me ha dado muchísimos consejos, y yo teniendo que aguantar todo lo que me iba diciendo. No sé si me iba a caber todo en la cabeza”, responde la ariete entre risas y con su padre como un aficionado más desde la grada de la Ciudad Deportiva.

La futbolista del conjunto hispalense sí se ha quedado con uno de los grandes consejos que le ha dado su progenitor. “Moverme mucho. Estar muy activa en ataque y encontrar los espacios”, contesta Martina. Además, la delantera está preparada para enfrentarse a las zagas rivales. “Aguantar si la defensa viene hacia ti, especialmente en los córners. Ir hacia ellas y no tener miedo a rematar cualquier balón”, explica a la hora de encontrar ocasiones de gol para su equipo, el Sevilla FC, con el que espera llegar lejos en el torneo, pero, sobre todo, disfrutar. “Voy a dar lo mejor de mí”, concluye. Al finalizar el encuentro ambos se abrazaron y compartieron confidencias sobre el partido. Un amor de padre que traspasa los límites del terreno de juego.