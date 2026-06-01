Nace la Liga Futura Moeve, el torneo de la Liga F para promover el talento femenino

Arrancará el 12 de junio en la Ciudad Deportiva del Sevilla

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Ya es oficial: nace la Liga Futura Moeve. La Liga F y Moeve han presentado este lunes la primera edición de este nuevo torneo, una nueva competición alevín que nace con el objetivo de "impulsar el fútbol base femenino y fomentar el desarrollo de las jóvenes futbolistas desde edades tempranas", según han explicado los organizadores. La primera edición se celebrará la próxima semana, entre el 12 y el 14 de junio, en la Ciudad Deportiva del Sevilla FC.

El acto de presentación ha contado con la participación de Beatriz Álvarez, presidenta de Liga F, Maarten Wetselaar, CEO de Moeve, y la representación institucional de José Manuel Rodriguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes, junto a dirigentes de los clubes de Liga F Moeve, medios de comunicación y futbolistas que participarán en el torneo, el primero organizado por la Liga F Moeve.

Esta nueva competición contará con la participación de 12 equipos pertenecientes a clubes de la competición profesional con el objetivo de "fortalecer el crecimiento del fútbol femenino desde la base y reforzar su compromiso conjunto con el deporte, la igualdad y la diversidad para generar referentes para las futuras generaciones".

Qué es la Liga Futura Moeve

La Liga Futura Moeve contará con tres grupos de cuatro equipos cada uno que se enfrentarán entre sí. Los dos primeros de cada grupo, así como los dos mejores terceros, accederán a la ronda de cuartos de final. Tras la celebración este mismo lunes del sorteo, los grupos estarán organizados de la siguiente manera:

Grupo A :Deportivo Abanca, FC Badalona Women, Madrid CFF y Atlético de Madrid.

:Deportivo Abanca, FC Badalona Women, Madrid CFF y Atlético de Madrid. Grupo B : Costa Adeje Tenerife, Levante UD, FC Barcelona y Sevilla FC.

: Costa Adeje Tenerife, Levante UD, FC Barcelona y Sevilla FC. Grupo C: Athletic Club, RCD Espanyol, DUX Logroño y Real Sociedad.

El torneo arrancará el viernes 12 de junio con la disputa de la fase de grupos, donde se definirán los ocho equipos mejor clasificados que accederán a los cuartos de final. El sábado 13 de junio arrancarán los playoff hacia la gran final para conocer a las campeonas de la Liga Futura Moeve 2026.