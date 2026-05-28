Celia Pérez 28 MAY 2026 - 15:24h.

La seleccionadora desveló que la canaria no continuará en el club blanco

Alexia Putellas se marchará del Barça a final de temporada

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Sonia Bermúdez, seleccionadora española femenina de fútbol, ha comparecido este jueves en rueda de prensa tras dar a conocer la convocatoria de España para los dos últimos partidos de clasificación para el Mundial de Brasil. Ante los medios de comunicación, la madrileña ha valorado el adiós de Alexia Putellas del Barcelona y también ha adelantado la marcha de Misa Rodríguez del Real Madrid.

Al ser cuestionada por la portera canaria, Sonia viene a destacar su situación en el conjunto blanco, desvelando que no continuará este verano. "En el caso de Misa, desde que vino con nosotros a nivel de entrenamiento, de todo, ha estado espectacular. Al final en los clubes, es una jugadora que también no va a continuar en el Real Madrid. Las decisiones que se tomen a final de temporada son de forma personal. Si el míster consideró que no jugase es su decisión. Nosotros lo que valoramos es lo que rinde con nosotros. Está en un gran momento. Está muy bien y estamos encantados con las tres portera que vienen con nosotros", señaló.

Sonia Bermúdez y el adiós de Alexia Putellas del Barça

"Hoy el fútbol español es mejor gracias a ella, porque ha elevado el listón para todas y para todos. Desde la selección siempre hemos visto en Alexia algo más que talento, una mentalidad que transforma equipos. Y no es casualidad que su carrera esté ligada a los mayores éxitos que se ha conseguido en la selección a nivel colectivo. Para mí y para nosotros, se despide del Barça en el momento justo, desde la cima, con la sensación de haber construido una historia perfecta, como bien ha marcado ella. Y eso, en el deporte de elite, es algo reservado solamente para las grandes leyendas", añadió la entrenadora durante la rueda de prensa ofrecida tras anunciar la convocatoria para los próximos duelos de clasificación para el Mundial 2027.

Bermúdez comentó que hablar de Alexia Putellas es hacerlo "de una futbolista que no sólo ha ganado títulos, sino que ha redefinido lo que significa competir y liderar en el fútbol mundial". Por ello, agregó, "su despedida en el Barça no marca un final, sino que cierra una etapa que ya es historia de nuestro deporte. Alexia se va habiendo dado todo, con una exigencia máxima durante más de una década. Este estándar es precisamente el legado que deja, el de no conformarse nunca".