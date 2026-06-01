David Torres 01 JUN 2026 - 11:05h.

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ValenciaEl Valencia CF Femenino logró el ascenso a Liga F después de empatar 1-1 ante el Villarreal CF Femenino en la vuelta de la final del playoff disputado en el Antonio Puchades. Tras el empate sin goles de la ida en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, el Valencia hizo valer su mejor clasificación en la fase regular para regresar a la máxima categoría del fútbol femenino español.

El Estadio Antonio Puchades presentó un lleno absoluto para una de las citas más importantes de la temporada. Cerca de 3.000 aficionados poblaron las gradas de la instalación valencianista, con mayoría de seguidores locales, aunque la afición grogueta también se hizo notar durante una tarde cargada de emoción y tensión.

Un partidazo decidido al final

Con nueve minutos de tiempo añadido y el 0-1 todavía en el marcador, el conjunto groguet acariciaba ya el regreso a Liga F. Sin embargo, cuando todo parecía decidido apareció la figura de Leyre Monente para cambiar el destino de la final.

La valencianista firmó el empate a punto de finalizar el tiempo añadido y desató la locura en un Antonio Puchades abarrotado. Su gol llevó el encuentro a la prórroga cuando el Villarreal ya tenía el ascenso prácticamente en la mano. Los treinta minutos extra estuvieron marcados por el cansancio acumulado, la tensión y el miedo a cometer un error definitivo. Ninguno de los dos equipos logró volver a mover el marcador y el empate final terminó favoreciendo al Valencia CF Femenino, que hizo valer su tercera posición en la fase regular frente a la sexta plaza del Villarreal para certificar el ascenso.

La emoción y la dedicatoria más especial

Tras el pitido final, la emoción se apoderó del terreno de juego. Jugadoras, cuerpo técnico y afición celebraron juntos un ascenso muy trabajado que devuelve al Valencia CF Femenino a la élite del fútbol español. Y hubo tiempo para toda la celebración, en especial una muy emotiva para Fernando Martín y sus tres hijos, ahogados en diciembre en Indonesia cuando estaban de vacaciones.

Así, en las celebraciones se pudo ver a la esposa de Fernando, con sus hijos, luciendo una camiseta que recordaba al técnico y a Mateo, Quique y Lía. Martín, aunque era el técnico del B, estaba muy ligado al primer equipo y muchas de las futbolistas han estado a sus órdenes.