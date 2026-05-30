David Torres 30 MAY 2026 - 20:59h.

El empate en casa ante el Villarreal les valía para subir

Doloroso e histórico descenso del Valencia CF Femenino

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ValenciaEl Valencia CF Femenino regresa a la Liga F tras empatar ante el Villarreal CF, con goles de Aixa, en el minuto 21, y de Monente, en el 90+9. Con el 1-1 se jugaba media hora más, que finalizaba del mismo modo y permitía a las de Mikel Crespo y al Puchades subir a la máxima categoría femenina del fútbol en España, puesto que el empate favorecía a las blanquinegras por quedar por encima en la competición regular. Un año después del doloroso e histórico descenso, vuelve a la élite.

Un partido tenso

Tensión máxima desde el pitido inicial, con errores en la circulación del balón por parte de ambos equipos.

Por momentos, era el Villarreal CF la escuadra que parecía más cómoda con la situación. Conseguían las de Jordi Ferriols trastocar las acometidas de M. Martí y Marcano.

En el centro del campo, la sala de máquinas, choque de trenes entre Gema, Yasmin, Cienfu y María.

El 0-0 lo rompía Aixa en el minuto 21, tras un centro bombeado de Nerea. Debía el Valencia CF Femenino sobreponerse al jarro de agua fría y Yasmin estaba a punto de poner el empate en el 29, pero su potente chut era despejado por M. Quesada cuando ya parecía entrar próximo a la base del poste derecho visitante.

Las 'groguetes' se habían echado para atrás y las blanquinegras ya vivían en terreno amarillo.

Aunque en una salida a la contra de las de Jordi Ferriols en el minuto 39, Marina evitaba el 0-2 con una excelente salida tras remate de S. Medina. En el 40, era Marcano quien casi cazaba un centro de M. Martí por la derecha.

Bastantes ocasiones para ambos equipos en un partido algo loco que el Villarreal CF se llevaba en esta primera parte.

El Valencia CF Femenino salía a por todas y en cinco minutos gozaba de ocasiones en los pies de Marcano, M. Martí y Tamarit, además de un balón a la cruceta izquierda.

Probaba Pauleta con un lanzamieto directo de falta en el minuto 58. El Puchades gritaba el ¡uy! Acoso y derribo de las valencianistas en busca del 1-1.

El gol se resiste

Se cumplía el minuto 65 y las de Mikel Crespo sí se mostraban solventes a la hora de invadir el área de M. Quesada, pero la falta de acierto en el remate las lastraba.

A nivel físico, los dos conjuntos estaban aguantando notablemente la intensidad del choque.

Las locales estaban cerca, llegaban con cierta asiduidad, con córners, faltas, en elaboración, con el Puchades apoyando a tope.

Pero el gol local no cogía protagonismo hasta que Monente, en el minuto 90+9, ponía el 1-1 con un derechazo desde fuera del área grande, que se colaba por la escuadra diestra de M. Quesada y añadía media hora más de encuentro, tras una celebración de locura en el Puchades.

¿Por qué les valía el empate?

La prórroga arrancaba con la batería anímica del Valencia CF Femenino cargada y con Rebecca E. haciendo diabluras por el flanco derecho del Villarreal CF.

Si bien el empate al final de los 120 minutos suponía el ascenso de las del Puchades a Liga F, al haber quedado en la competición regular por encima de las 'groguetes', las de Mikel Crespo no querían especular.

La segunda parte de la prórroga iba a transcurrir con las blanquinegras sabiendo disputarla mejor que las de Jordi Ferriols y, finalmente, certificando el regreso del Valencia CF Femenino a la Liga F, la máxima categoría femenina del fútbol en España.

FICHA TÉCNICA

1 – Valencia CF Femenino: Marina, Tamarit, Lena Pérez (Monente, min.88), Nazareth, Gema (Mbadi C., min.80), Marcano, Mascarell (Mascarell, min.59), Pauleta (c) (Pauleta, min.107; prórroga), Tere (Ferrato, min.80), M. Martí (Celia, min.92; prórroga), Yasmin.

Banquillo: Gemma (ps), Celia, Monente, Ferrato, Rebecca E., Mbadi C., Esther.

Entrenador: Mikel Crespo.

1 – Villarreal CF: M. Quesada, I. Minguélez, Laura, Cienfu, María (Estupiñán, min.113; prórroga), S. Medina (Querol, min.80), Nerea (C. Enseñat, min.106; prórroga), Moreira, Macías (Luna Figols, min.90), Lauris, Aixa.

Banquillo: Mar (ps), Estupiñán, Querol, Pesantez, Luna Figols, Balma, C. Enseñat.

Entrenador: Jordi Ferriols.

Goles: 0-1, Aixa (min.21); 1-1, Monente (min.90+9).

Árbitras: principal, Josefa Sánchez; asistente 1, María Isabel Serrano; asistente 2, Itziar Álvarez; 4ª árbitra, Amy Peñálver. Tarjeta amarilla para Cienfu (min.17), Lauris (min.44), I. Minguélez (min.52), Tere (min.65), Querol (min.90) y Tamarit (min.98; prórroga).

Incidencias: partido correspondiente a la vuelta de la final del play-off de ascenso a Liga F de la Primera Federación Iberdrola 25-26, celebrado en el Estadi Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva VCF, ante 1.700 espectadores.