David Torres 26 MAY 2026 - 10:41h.

El capitán del barco adquirió su licencia "mediante pago" y "sin recibir formación"

"No controlaba el timón en el momento del accidente", dice la sentencia

Detenido el capitán del barco que naufragó causando la muerte de Fernando Martín

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ValenciaUn tribunal de Indonesia ha condenado a tres años y medio de prisión al capitán del barco que naufragó en Indonesia el pasado diciembre en el Parque Nacional de Komodo del archipiélago asiático con una familia española de seis miembros a bordo, de los que solo dos sobrevivieron. La Corte ha encontrado culpables del delito de negligencia tanto al capitán, de 56 años, como al jefe de la sala de máquinas, de 22, a quien ha condenado a dos años y seis meses de prisión.

Días después del accidente, las autoridades indonesias localizaron los cuerpos de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF, de su hijo Mateo, de nueve años, y de Lía, de 12, hija de la esposa de Martín, Andrea Ortuño. Ella logró sobrevivir al naufragio y fue rescatada junto a otra de sus hijas, de siete años. En su honor se guardó un minuto de silencio en Mestalla y se ha creado un memorial con su nombre.

"No controlaba el timón"

Según la investigación policial, el capitán no controlaba el timón en el momento del accidente, sino el jefe de máquinas, quien no contaba con la licencia adecuada. El barco turístico KM Putri Sakinah se hundió en aguas de la isla de Padar, en Komodo, alrededor de las 20:30 hora local del 26 de diciembre (12:30 GMT).

El capitán del barco adquirió su licencia "mediante pago" y "sin recibir formación"

Sin formación

El capitán del barco adquirió su licencia "mediante pago" y "sin recibir formación", según ha señalado el tribunal de Indonesia. Los magistrados han determinado que el capitán "sabía desde el principio que no tenía el conocimiento adecuado, pero aún así opto por desempeñar su función" al frente de la nave.

La carencia de formación "constituye una forma de aceptar de manera consciente" el riesgo de un incidente con consecuencias fatales para las que "no estaban cualificados", ha apuntadonel tribunal, formado por tres jueces.

Por su parte, los familiares de las víctimas españolas han señalado en un comunicado que desconocían las "irregularidades en las titulaciones" de los dos únicos procesados por el accidente.

"Consideramos que ahora corresponde a la Justicia continuar profundizando en cuestiones relevantes derivadas de la investigación, especialmente en relación con quienes contrataron a personal presuntamente no habilitado y con quienes permitieron la operativa de embarcaciones en esas condiciones", apunta el texto.

¿Qué pasó? El barco fue golpeado por tres grandes olas

Según la investigación, fueron tres grandes olas las que golpearon el barco. La primera lo levantó, la segunda hizo que se inclinara a un lado y la tercera lo hundió. El envite de las tres grandes olas fue debido a un "fenómeno poco común" que hizo que el barco turístico donde navegaban los españoles naufragara, según explicó Stephanus Risdiganto, director de la Marina de Labuan Bajo.

En este sentido, Risdiganto estimó en unos 2,5 metros por encima del nivel del mar la altura de estas olas, y afirmó que este fenómeno "inusual e impredecible" duró entre uno y dos minutos antes de que las aguas volvieran a la calma.

Tras 15 días rastreando las aguas del Parque Nacional de Komodo, en el sur de Indonesia, las autoridades dieron por concluido el operativo sin encontrar el cuerpo del niño de 10 años desaparecido tras el naufragio.