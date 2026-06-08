David Torres 08 JUN 2026 - 10:10h.

Adrian Baraja es una de las jugadoras que lidera el Valencia CF Femenino C

Rubén Baraja habla al fin de su salida del Valencia CF: "La realidad es dura, se necesita inversión y proyecto"

Compartir







ValenciaA Rubén Baraja Mestalla lo ha visto marcar goles históricos para el club; pelear, enfadarse, reír, llorar, y disfrutar sobre el césped hasta convertirse en uno de los futbolistas más importantes de la historia del club. Tras colgar las botas, la afición siguió idolatrándolo y se rindió cuando regresó como técnico para salvar al equipo del descenso. Ahora, esperando nuevas oportunidades tras acabar su etapa en Valencia, el vallisoletano sigue ligado al club por un motivo indisoluble.

Cuando se retiró como futbolista, Rubén Baraja se quedó a vivir en Valencia, aquí tuvo a sus hijos y sigue viviendo a las afueras de la ciudad mientras espera un banquillo. Ahora que el tiempo libre se lo permite, además, dedica más tiempo a la familia y este fin de semana se le ha podido ver acompaña a su hija Adriana sigue defendiendo los colores de Valencia, como lo hizo su padre.

Adriana Baraja, toda una campeona con el Valencia CF

De casta le viene al galgo, y Adriana Baraja demuestra que los genes que hereda son excelsos para el fútbol. No en vano, fue una de las líderes del equipo femenino del Valencia CF que se proclamó campeón de la cuarta edición de La Nostra Copa Valenta de fútbol celebrada en el Camp Municipal La Murta de Xàtiva. El equipo valencianista, dirigido por Alejandro Mora, se impuso en una emocionante final al Mislata CF B, que llegó a igualar un 0-2 pero no pudo concretar la remontada. Espectacular el torneo protagonizado por el conjunto de Alejandro Rodríguez.

El centrogampista, uno de los mejores de la historia del Valencia CF, no tuvo problemas en mostrar su lado más humano. Como padre orgulloso besaba y felicitaba a su hija al final del partido, como se puede ver en el vídeo y, al final, en un discreto segundo plano, observaba como su hija y sus compañeras celebraban sobre el césped el triunfo que las acreditaba como campeonas.