Pepe Jiménez Sevilla, 01 OCT 2026 - 10:12h.

El croata ya lució como costalero hace años

Iván Rakitic firma su trato andaluz: “En Andalucía hay espacio para todos”

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Lo de Ivan Rakitic y la Semana Santa no es, ni mucho menos, una novedad. El exjugador del Sevilla, desde que conociese la capital hispalense y, especialmente, a su mujer, se ha declarado como un auténtico amante de la Semana Santa y si hace años mandaba mensajes a Pino Montano, ahora pide ayuda pública para salir el Miércoles Santo: "Se lo he prometido a mi suegro".

En una divertida cita con El Comandante Lara, entre otros muchos temas, Ivan Rakitic habla sobre su pasión por la Semana Santa e incluso confiesa que su hija pequeña "sea enero, febrero o marzo", duerme escuchando marchas.

Esa pasión, que procede del abuelo de las pequeñas, ha llevado a Ivan Rakitic a solicitar "ayuda" en este programa para salir de costalero. "Se lo prometí a mi suegro", bromea recordando que el padre de su esposa salía el Miércoles Santo en Los Panaderos y que él querría repetir la hazaña.

"Ojalá no salir solo un año, sino tener una regularidad como mi suegro", decía Rakitic entre las risas de los presentes, que intentaban comprender cómo un croata se mostraba tan abierto a una tradición tan andaluza.

Ivan Rakitic y sus mensajes a los costaleros

Como decíamos, no es la primera vez que Ivan Rakitic habla sobre el deseo de salir de costalero y es que ya hace unos años, en unas declarciones durante una Semana Santa, confesaba su ilusión una vez retirado.

"Me encanta la Semana Santa y cuando me retire ya le he dicho a mi suegro que quiero salir con él de costalero en un paso. Es lo más grande que hay", confesó en una entrevista. Este Viernes de Dolores saldrá la Hermandad de Pino Montano, muy vinculada con el club, pero esta vez le tocará verla desde la distancia. Y es que en el croata han calado hondo las pasiones más añejas de la ciudad. La gastronomía, el arte, la pasión por el fútbol... "No hay nada más grande que ser sevillano y sevillista y también aprovechar a todos los costaleros un beso muy grande, que este año no voy a poder estar ahí, pero seguiré durmiendo a mis hijas con las marchas y el salmorejo lo llevaremos también a Arabia, no hay problema", comentaba en su despedida.