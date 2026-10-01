Pepe Jiménez Sevilla, 01 OCT 2026 - 08:59h.

El técnico asume que "será duro" si no consiguen ganar

Luis García Plaza no lo oculta con Lucién Agoumé: "Puede ser una buena venta"

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Aún quedan algo menos de dos meses para que llegue la fecha estimada del primer derbi de la temporada, pero en una ciudad como Sevilla este encuentro se vive durante todo el año. Son muchos los desafíos aún pendientes, pero Luis García Plaza, técnico blanquirrojo, ya lo tiene apuntado con muchas ganas: "Tiene que ser la hostia".

El entrenador del Sevilla atendió este miércoles a los micrófonos de La Jugada de Canal Sur y en su extensa entrevista tuvo tiempo para hablar de nombres propios, de situaciones, de ideas de juego e incluso, como decíamos, de la cita ante el Betis.

Fue escuchar la palabra "derbi" y el técnico reaccionó rápidamente: "Oh, oh, eso tengo muchas ganas", decía. "Tiene que ser la hostia. Si pierdo, será duro, si gano, será bonito. Es un aliciente, quiero vivirlo", añadía.

El técnico, que era advertido sobre la rivalidad, la dureza de la cita y sobre aquello que cualquier aficionado prefiere empatar a caer derrotado ante su máximo rival, bromeaba y decía que "bueno, 1-0 en la ida y 1-0 en la vuelta, son tres puntos para cada uno, mejor que dos empates".

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"Desde fuera es un partido muy bonito, la pasión que se ve en ese partido, todos soñamos con vivirlo. Ojalá lo viva y lo ganemos", decía el técnico dejando claro que querría ganarle al Betis y celebrarlo en un Sánchez-Pizjuán que, al menos de momento, sí está disfrutando de su equipo.

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En ese sentido, García Plaza decía que "no sé si soy culpable, nos dedicamos a hacer nuestro trabajo. Tenía claro que teníamos que cambiar la gente, porque llevábamos años sin funcionar. Conmigo los resultados fueron buenos, pero estábamos al límite. Me alegro que la gente esté feliz, en casa siempre tenemos que ser fuertes, aunque ahora mismo también hemos sacado muchos puntos lejos de nuestro estadio".