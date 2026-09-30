Pepe Jiménez Sevilla, 30 SEP 2026 - 13:34h.

El técnico repasa la actualidad del Sevilla

Luis García Plaza no lo oculta con Lucién Agoumé: "Puede ser una buena venta"

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Luis García Plaza, otra vez, toma la palabra. El entrenador del Sevilla atendió este miércoles a los micrófonos de La Jugada de Canal Sur para repasar la actualidad blanquirroja y habló sobre varios nombres propios en la plantilla sevillista.

"Esto es muy raro, muy extraño, muy largo", comenzaba contando García Plaza en referencia al parón añadiendo que "no sabemos ni cómo interpretarlo, porque además jugamos en lunes. Tenemos que entrenar y liberar la mente".

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En el inicio de la entrevista, García Plaza insistió en que "cuando llegué es que estábamos en un momento más complicado, el equipo estaba muy tocado, pero entre todos hicimos en siete partido cuatro triunfos, después llegó el Celta, estaba hecho todo. Ha sido lo más intenso que he vivido en mi vida".

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"Después llegó la incertidumbre, me quedé una semana más aquí para saber si me quedaba o no, me fui a Cádiz esperando al 30 de mayo para saber si me quedaba o no. En cuanto me dijeron que no había venta, empezamos a planificar", recordaba insitiendo en que "en mi cabeza estaba lo que queríamos, pero después había que hacerlo. No ha salido todo como queríamos, pero es normal. Queríamos gente nueva en el vestuario, creo que hemos conseguido gran parte, que se quede más o menos la gente con la que contábamos".

El resto de declaraciones de García Plaza

El equipo vuelve a conectar con el Sánchez-Pizjuán: "No sé si soy culpable, nos dedicamos a hacer nuestro trabajo. Tenía claro que teníamos que cambiar la gente, porque llevábamos años sin funcionar. Conmigo los resultados fueron buenos, pero estábamos al límite. Me alegro que la gente esté feliz, en casa siempre tenemos que ser fuertes".

El mayor desafío de su carrera: "Sí, el Sevilla es un grande, que nadie lo dude. Es un club con historia, con títulos. Sabemos que, en cuanto los resultados no sean buenos, podemos salir. Ojalá se sienten las bases para un futuro ganador".

"Si hubiesen vendido, no estaríamos aquí. Igual en otro Sevilla, tampoco estaría. Vamos a disfrutar del club y la ciudad, ojalá se construya algo para otro equipo ganador".

El objetivo del Sevilla: "Queremos competir. La idea es dar el máximo cada partido, cuando queden diez jornadas, veremos lo que podemos competir. Esto está muy igualado, puede haber una mala racha. Ahora mismo pierdes dos partidos y te pones el 14. Queremos competir al máximo".

"Nosotros tenemos que tener claro lo que queremos hacer. Después de estos dos años, no debemos vender ni ser derrotistas. Hemos fichado jugadores, como Robbie Ure, con una liga de menor nivel de la que viene. Quitando a Fofana, que todos sabemos el nivel que tiene, el resto vienen a sumar y crecer. Cuando Fofana se cae su fichaje en Lyon, escuchó el Sevilla y el Sevilla sigue siendo el Sevilla".

Un nombre clave en el Sevilla: "Hay muchos nombres. El año pasado había que salvarse como sea. El día que se confirmó que seguíamos, le dije mi idea, que teníamos que renovar el vestuario al máximo. El presidente me dijo el nombre de José Ignacio Navarro. Nos pusimos a trabajar. Me gusta recordar que Suazo, Castrín, Kike, Agoumé, Miguel Sierra... estaban aquí. No valoro porque no rindieron antes, pero están rindiendo".

¿Hubo momento de debilidad con la salida de Oso?: "Fue un momento duro, pero él ha salido, hablé con él y se está adaptando. Le deseo lo mejor". "No tiene nada que ver. No es lo mismo tener una baja por lesión, sino que estábamos jugando con el mercado abierto. No es fácil, pero creo que el equipo estuvo muy bien".

¿Puede salir Rubén Vargas en enero?: "Rubén ha tenido problemas físicos. Espero sacar su mejor rendimiento. Él tiene que coger ese punto de forma. Ahora hay que quitarle el sitio a Miguel Sierra. ¿El futuro? No puedo garantizar quien va a estar, pero ni él, ni ningún jugador".

La figura de José María del Nido Carrasco: "Mi experiencia con él en estos meses, cuando me llaman, era un momento crítico. El apoyo de Cordón en esos momentos y del presidente, fue muy buena. Antonio nos dio mucha tranquilidad, fue un hombre que a mi me dio mucha confianza y el presi estaba en el día a día perfectamente. Todo el mundo que ha construido este Sevilla tiene su parte de culpa".

Situación de Andrés Castrín: "Desde que llegué le dije que tenía que jugar, era mi sensación. Ojalá renueve, él puede marcar un tiempo aquí. Nosotros no hablamos de eso, hablamos de fútbol, del día a día. Ojalá renueve, si logramos asentar esas bases con centrales como Castrín-Kike, con gente que quiere estar en el club... ojalá renueve".

La Selección en Sevilla: "Hace años Sevilla era la sede, siempre se venía aquí a jugar. La Selección es un equipazo, ayer dábamos la sensación de que, si apretábamos más... Hablo de vez en cuando con Luis de la Fuente, es que a su trabajo se suma el increíble nivel de sus jugadores"

Gestión de la delantera: "He nombrado antes a Castrín, si no renueva, jugará el que tenga que jugar. Lucas es un crío, venía de la Ligue 2. Jugará el que tenga que jugar, pero sí es verdad que se me ha abierto la posibilidad de cambiar sistemas".

"Tenemos cinco jugadores de bandas, si jugamos con tres centrales nos condicionaría mucho. No me lo planteo de momento, igual minutos, pero no de inicio".

El trabajo y las claves de José Ignacio Navarro: "El hambre que tiene. Todos tenemos mucha hambre, todos echamos muchas horas, él ha trabajado mucho este verano, todos queremos hacer el mejor Sevilla posible". "Hemos gastado parte de nuestro presupuesto en jugadores que tenían un año de contrato. Coincidíamos que había que destinarlo".

El derbi en Sevilla: "Oh, eso tengo muchas ganas. Tiene que ser la hostia. Si pierdo, será duro, si gano, será bonito. Es un aliciente, quiero vivirlo. Desde fuera, es un partido muy bonito, la pasión que se ve en ese partido, todos soñamos con vivirlo. Ojalá lo viva y lo ganemos".

Los últimos en llegar: "Fofana me ha sorprendido, ha llegado con muchas ganas. Lucas Stassin lee el fútbol muy bien, tiene intuición dentro del área. Ha hecho cosas que, como entrenador, sabes que lo ha hecho él. Félix es un chico con mucho recorrido, mucha pierna. Nos da un trabajo defensivo que ayuda mucho. Espero que Alfon pueda dar un paso adelante".