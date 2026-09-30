Pepe Jiménez Sevilla, 30 SEP 2026 - 11:42h.

Kike Salas sí completó el entrenamiento con García Plaza

Advertencia a Rubén Vargas: "Él lo sabe"

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No todo iban a ser buenas noticias, o al menos tan buenas, para el Sevilla. El conjunto hispalense completó su segunda sesión de la semana antes del Trofeo Antonio Puerta y lo hizo con Kike Salas presente y Rubén Vargas con sus compañeros... aunque de manera parcial.

Tal y como ha explicado el club en su página web, el atacante se ejercitó con sus compañeros este miércoles, pero lo hizo solo de manera parcial, ya que no completó el entrenamiento al 100% junto al resto del grupo liderado por Luis García Plaza.

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"El Sevilla FC ha completado este miércoles el segundo entrenamiento de la semana. Tras la primera sesión llevada a cabo el martes por la tarde con el regreso de Kike Salas, así como de Rubén Vargas aunque este de forma parcial, los de Luis García Plaza se ejercitaron con la mente puesta en el XV Trofeo Antonio Puerta, que tendrá lugar este viernes en el Sánchez-Pizjuán", escribía la entidad en su página web.

Con ello, parece altamente improbable que Rubén Vargas dispute algunos minutos junto a sus compañeros ante el Aston Villa, situación que sí podría verse con Kike Salas, jugador con el que no se quiere correr riesgo alguno pero que sí podría ir probándose.

Las novedades en el once, entre internacionales y lesionados, serán múltiples y se espera que García Plaza reparta minutos entre todos sus jugadores para intentar aprovechar este amistoso, aunque por importancia no es cualquiera, para recuperar algo de ritmo competitivo antes de la vuelta de los encuentro oficiales ante el Levante.