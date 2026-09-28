Basilio García Sevilla, 28 SEP 2026 - 17:51h.

Luis García Plaza expone lo que le pide al futbolista suizo cuando regrese

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Comienza la segunda de las tres semanas del ‘megaparón’ por los partidos de las selecciones nacionales, todavía quedan 14 días para que el Sevilla FC vuelva a jugar y este periodo ya se está haciendo largo… Sin embargo, en los clubes lo están intentando aprovechar, y en el caso del equipo nervionense, uno de los objetivos fundamentales es el de recuperar para la causa a un hombre como Rubén Vargas.

El suizo apenas pudo jugar 20 minutos en la primera jornada de LALIGA EA SPORTS, estuvo en el limbo ante las posibilidades de marcharse antes de que cerrara el mercado de fichajes, después sufrió unas molestias en la rodilla y lo cierto es que, hasta el momento, no ha vuelto a trabajar con el resto del grupo.

La idea en el club está en que el mundialista esté ya disponible para el partido ante el Levante, o al menos con su recuperación muy avanzada, y la primera piedra de toque está en el entrenamiento de este martes con el que se pondrá fin a los cuatro días de descanso de los que han disfrutado los jugadores del Sevilla. Será en horario vespertino, y la noticia estará en su presencia o no en el césped.

Luis García Plaza y Rubén Vargas

Mientras tanto, Luis García Plaza ha concedido una entrevista a ABC de Sevilla en la que ha valorado el posible regreso de Rubén Vargas, esperando que “pronto” está con el grupo y participe como uno más. “Es un jugador que te da cosas diferentes, que incluso es bastante especialista en la plantilla. Por ejemplo, es muy bueno balón parado, que, cuando no está Kochorahsvili en el campo, no tenemos un jugador realmente que sea especialista en eso. Es un jugador que necesitamos. Ojalá este mini descanso nos sirva para que pronto esté con nosotros. Todos son importantes, pero creo que Rubén nos puede dar algo diferente al equipo y ojalá lo recuperemos”.

Eso sí, el madrileño advierte al extremo. “Rubén sabe que como no corra, conmigo no juega. Él lo sabe. Creo que de la manera de jugar y más con cinco cambios y más nuestro Sevilla, tenemos que correr mucho”, como se ha demostrado en estas primeras siete jornadas de LALIGA EA SPORTS.

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Mientras tanto, el entrenador recuerda que el equipo “ha funcionado sin él”, pero quiere sumarle a la causa para tener más opciones. “Quiero añadirle más azúcar al pastel y ojalá lo recuperemos, porque creo que es un jugador diferente a los jugadores que tenemos”, concretaba Luis García Plaza sobre un Rubén Vargas que puede ser el gran ‘fichaje’ del Sevilla para el segundo tramo de la temporada.