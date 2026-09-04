Lesión de Rubén Vargas: qué tiene, parte médico y tiempo estimado de baja en el Sevilla FC

Fran Fuentes 04 SEP 2026 - 13:12h.

El suizo llevaba fuera las dos últimas lesiones debido a la inflamación de su rodilla derecha

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Rubén Vargas no se ha entrenado con el Sevilla FC en los dos últimos días. El centrocampista suizo ha sido baja y, tras el parte médico del club, es evidente que no viajará con el resto del grupo para disputar el partido frente al RCD Espanyol (domingo, 6 de septiembre, 21.00 horas). De este modo, después de que Luis García Plaza le echara un cable en sala de prensa, el club ha revelado el alcance de su lesión tras las exploraciones y las pruebas de diagnóstico a las que se ha sometido en las últimas horas.

De este modo, Rubén Vargas presenta una parameniscitis externa de la rodilla derecha. Esta lesión consiste en la inflamación del tejido blando que rodea el menisco externo, en el lateral de la rodilla. El propio club informa de que se le está realizando un tratamiento específico para tratar de paliar la lesión, aunque, evidentemente, no estará disponible para viajar con el equipo a tan solo dos días del duelo. De este modo, queda pendiente de evolución, según informan los servicios médicos del club.

Así las cosas, las lesiones han sido un problema recurrente para Rubén Vargas desde su llegada al Sevilla. Los problemas musculares han condicionado su continuidad y le han impedido tener una regularidad que el equipo también necesita de él. Esta temporada, de momento, solo ha disputado 20 minutos en la primera jornada ante el Rayo Vallecano. Del mismo modo, durante el mercado estuvo muy pendiente de su futuro, ya que el Sevilla valoraba una posible salida y hubo interés de otros clubes. Entre las lesiones y la incertidumbre sobre su continuidad, Vargas apenas ha podido tener protagonismo en este inicio de curso.