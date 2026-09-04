Basilio García Sevilla, 04 SEP 2026 - 07:48h.

El partido se juega este domingo, 6 de septiembre, a las 21.00 horas

Monchi cierra siete fichajes y la guinda de Bryan Zaragoza antes de recibir al Sevilla

Compartir







El RCD Espanyol y el Sevilla FC se miden de nuevo en LALIGA EA SPORTS, apenas unos meses después de que pericos y sevillistas se enfrentaran en Nervión a vida o muerte. Aquel partido se lo llevaron los de Luis García Plaza, pero las huestes de Manolo González acabaron amarrando la permanencia y los dos entrenadores vuelven a verse las caras en un partido con un protagonista fuera del campo: Monchi.

En ElDesmarque desgranamos los posibles onces que pondrán en liza tanto Manolo González como Luis García Plaza, que han seguido al frente de sus equipos pese a que aquel 9 de mayo había muchas dudas sobre la continuidad de ambos

El posible once de Manolo González

El partido será especial sobre todo para el director deportivo del Espanyol, un Monchi que, por primera vez en su carrera deportiva, se enfrentará al Sevilla FC, el equipo en el que fue portero y en el que se convirtió en toda una estrella desde los despachos. El encuentro llega, precisamente, en la primera ocasión en la que uno de sus sucesores es alabado, en este caso José Ignacio Navarro.

Con todo, Manolo González optará por el bloque que ha comenzado la temporada actual y terminó, no sin apuros, la anterior, con Roberto Fernández como hombre más en forma de la plantilla. Cuenta con las bajas por lesión de Kike García y Javi Puado, y Andoni Gorosabel llegó sobre la bocina y parece difícil que cuente con minutos, aunque Bryan Zaragoza sí que podría debutar.

Así, el Espanyol saldrá con un once muy parecido al siguiente: Dmitrovic; El Hilali, Unai Núñez, Cabrera, Hinoko; Urko Vera, Edu Expósito; Cala, Javier Hernández, Dolan; y Roberto.

El once más probable que puede sacar Luis García Plaza

Si Luis García Plaza cerró el pasado fin de semana solicitando refuerzos de manera insistente ante la escasez de efectivos, José Ignacio Navarro ha cerrado el mercado de manera notable dándole un delantero, un extremo y un pivote, los tres puestos más demandados por el madrileño, que ahora puede, incluso, cambiar el sistema y jugar por fin el 4-4-2 que anhela.

No hay bajas en la plantilla sevillista, aunque sí la duda de Rubén Vargas. El suizo fue reservado en los dos últimos partidos para no estropear una posible salida, y tampoco está nada claro que vaya a volver a jugar en el escenario donde cayó lesionado el pasado año. Por lo demás, todos los fichajes apuntan a entrar en la convocatoria, aunque Stassin, Félix Correia y Fofana esperarán su turno desde el banquillo, con Kochorashvili con muchas opciones de salir como titular.

El once del Sevilla estaría formado por Odysseas; Juan Iglesias, Sangante, Kike Salas, Suazo; Kochorashvili, Agoumé; Miguel Sierra, Isaac Romero, Julio Díaz; y Robbie Ure.