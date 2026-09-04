Fran Fuentes 04 SEP 2026 - 07:20h.

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Julián Álvarez sigue siendo objeto de debate en El Chiringuito. El delantero del Atlético de Madrid, que finalmente se ha quedado en el club rojiblanco tras los tiras y aflojas con Miguel Ángel Gil Marín y el FC Barcelona, está a disposición de Diego Pablo Simeone. Es más, se espera que el Cholo vuelva a confiar en él este mismo fin de semana, para el partido frente al Athletic Club en San Mamés, y que intente devolverle a su mejor versión futbolística. En este sentido, Juanma Rodríguez opina que desde el conjunto barcelonista deberían dejar de comerle la cabeza a 'La Araña' y permitirle desarrollar su fútbol con normalidad.

"Siguen con el raca-raca. Es que es una cosa tremenda, es aburrido ya. Es como un frontón: les tiras una pelota y te la devuelven, otra pelota y te la devuelven, oígame, déjeme usted en paz ya, déjeme usted tranquilo", comenta el periodista, poniéndose en la piel del Atlético de Madrid. "Dejad ya tranquilo al Atlético de Madrid es que es un club desestabilizador. (...) Dejad ya en paz al Atlético de Madrid, no desestabilicéis más. Dejad tranquilo al jugador, que le habéis hundido, que le habéis metido en un problema, tanto a él como al Atlético de Madrid, y luego, vosotros, de rositas", le pide al FC Barcelona.

Y, en este sentido, Juanma Rodríguez vuelve a sacar a la palestra el caso Negreira: "lo que no cambia es que este club pagó durante 17 años 8,4 millones de euros al vicepresidente de los árbitros y tendría que estar descendido, y tendríais que estar descendidos en segunda división, que esto no te interesa escucharlo, pero lo vas a escuchar. Descendidos en segunda división. Y a partir de hoy podemos hablar de lo que queráis", sentencia.

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