Redacción ElDesmarque Madrid, 04 SEP 2026 - 06:02h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Athletic Club y Atlético de Madrid de la jornada 4

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San Mamés acoge uno de los platos fuertes de la cuarta fecha de LALIGA EA Sports, fijado para este sábado 5 de septiembre a las 16:15h. El Athletic Club saltará a su feudo con buenas sensaciones tras conseguir una valiosa victoria por 0-2 ante el Celta de Vigo en Balaídos, un resultado que le permite tomar aire y sumar sus primeros 3 puntos en tres jornadas disputadas. Por su parte, el Atlético de Madrid desembarca en Bilbao en plena dinámica positiva y asentado en la zona alta de la tabla con 7 puntos, después de firmar una solvente actuación a domicilio al vencer por 1-3 al Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Posible alineación del Athletic Club

El Athletic buscará dar continuidad a las buenas sensaciones mostradas en Vigo apoyándose en su habitual esquema 4-2-3-1. Unai Simón defenderá la portería bilbaína, en la retaguardia, Jesús Areso ocupará el carril derecho, Yuri Berchiche estará en el perfil zurdo y Aymeric Laporte liderará el eje de centrales junto a uno entre Aitor Paredes y Yeray Álvarez. La sala de máquinas estará comandada por Iñigo Ruiz de Galarreta y Gerenabarrena en el doble pivote, situando por delante a Oihan Sancet como enganche. En el frente ofensivo, uno entre Robert Navarro y Nico Williams estará en la banda derecha, acompañando a Iñaki Williams, que será delantero. En el perfil izquierdo Álex Berenguer y Guruzeta se disputan el puesto de titular, si el segundo es el elegido, Iñaki jugaría en un costado. Dani Vivian y Beñat Prados se mantienen como dudas por molestias físicas y Peio Canales será baja por una lesión en el sóleo.

Posible once del Athletic Club frente al Atlético de Madrid:

Portero: Unai Simón

Defensas: Areso, Paredes/Yeray, Laporte, Yuri

Centrocampistas: Galarreta, Gerenabarrena, Sancet

Delanteros: Robert Navarro/Nico Williams, Iñaki Williams, Álex Berenguer/Guruzeta

Posible alineación del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid articulará su propuesta sobre un dibujo 4-2-1-3 con la intención de conquistar "La Catedral". Jan Oblak custodiará la meta colchonera, la línea defensiva estará compuesta por Marcos Llorente en el lateral derecho, Alejandro Grimaldo en el izquierdo, y Dávid Hancko formando pareja de centrales junto a Marc Pubill, aunque 'Cuti' Romero podría entrar por Grimaldo y desplazar a Hancko al lateral. En la medular, Pablo Barrios estará escoltado por Morten Hjulmand (con opciones para Koke), dando vuelo a Kang-In Lee en la mediapunta. Arriba, Giuliano Simeone y Ademola Lookman ocuparán las bandas con Álex Baena, bigoleador ante el Sevilla, en punta. Jonathan David tendrá que esperar desde el banquillo, pero ya está disponible para Simeone y entrará en la convocatoria. En el apartado de bajas, Alexander Sørloth continúa recuperándose de su lesión y es duda, mientras que la continuidad de Julián Álvarez le ha abierto las puertas de la convocatoria, aunque todavía sin opciones de salir de inicio.

Posible once del Atlético de Madrid frente al Athletic Club:

Portero: Oblak

Defensas: Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo

Centrocampistas: Hjulmand/Koke, Barrios, Kang-In Lee

Delanteros: Giuliano, Baena, Lookman