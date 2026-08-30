El uno por uno del Athletic ante el Celta: tres notables y un señalado en la primera de Edin Terzic

Ángel Cotán 30 AGO 2026 - 23:22h.

Una primera parte colosal bastó

Alineaciones confirmadas de Celta de Vigo y Athletic Club en la jornada 3 de LALIGA

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A la tercera va la vencida. El Athletic Club llegaba a Balaídos con la necesidad de estrenar su casillero de puntos tras dos derrotas consecutivas en LALIGA EA Sports. Una gran primera mitad en lo colectivo, y aunque con individualidades de mucho nivel, bastó para encarrilar una victoria que da aire al nuevo proyecto liderado por Edin Terzic.

En ElDesmarque analizamos individualmente la actuación de los jugadores del Athletic Club ante el Celta de Vigo y ponemos nota a su partido.

Unai Simón (6,5): Parada milagrosa ante Williot Swedberg para evitar el 1-0 a los diez minutos de partido. Protagonizó una salida que casi acaba en lío. A buen nivel bajo palos.

Jesús Areso (6): Puso de gol a Sancet en una gran cabalgada que finalizó con un centro aún mejor.

Aitor Paredes (5,5): Dejó varias acciones defensivas de nivel en la segunda mitad.

Aymeric Laporte (6,5): Seguro en defensa y rozando el tanto a balón parado.

Yuri Berchiche (6): Muy seguro en su banda.

Iñigo Ruiz de Galarreta (8): Acción top en el 0-2. Roba alto, se libera de marca y asiste de maravilla al primer toque a Robert Navarro. Una hora de mucho fútbol en tierras viguesas.

Beñat Gerenabarrena (8): Casó a la perfección esta noche con Galarreta. Un partido muy completo en labores defensivas.

Oihan Sancet (7): Quiso ser protagonista en el inicio. Casi firma un gol de museo. Una versión que se asemeja mucho más al futbolista que puede ser.

Robert Navarro (7): No se puso nervioso ante Radu y definió de maravilla.

Álex Berenguer (8): Golazo de una finura tremenda. Balaídos, donde ya metió un gol olímpico, le sienta de maravilla. Estuvo muy activo durante todo el choque y puso en apuros al Celta constantemente.

Iñaki Williams (4): Algo lento de movimientos. Le faltó una pizca de acierto para poner la puntilla en la primera parte. Puede y debe dar más.

Los cambios de Edin Terzic en el Celta - Athletic

Gorka Guruzeta (5,5): Cumplió arriba y puso de gol a un Nico desacertado.

Peio Canales (6): Entendió que necesitaba el partido desde que ingresó al campo.

Mikel Jauregizar (5): No desentonó.

Nico Williams (5): Lejos de su mejor versión. No estuvo acertado en el área.

Johaneko (S.C): Participó en los minutos finales.