Alineaciones confirmadas de Celta de Vigo y Athletic Club en la jornada 3 de LALIGA

Ángel Cotán 30 AGO 2026 - 20:21h.

Ambos equipos buscan su primera victoria

Claudio Giráldez responde al problema del mercado del Celta, a Carles Pérez y al Athletic: "Cero mentirosos"

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Balaídos acoge un nuevo encuentro en LALIGA EA Sports 2026/27 y recibe en esta ocasión a un Athletic Club que aún no ha sumado en este arranque. Por su parte, el Celta de Vigo se aferra al apoyo de su afición para conseguir su primer triunfo en la competición doméstica. Con incertidumbre y operaciones por resolver antes del cierre del mercado de fichajes, Claudio Giráldez y Edin Terzic muestran sus cartas.

En la previa del encuentro, el entrenador olívico avanzó posibles novedades en un once que tiene que refrescar tras la derrota como local ante Osasuna. Giráldez, fiel creyente de la rotación, se mostró satisfecho con el rendimiento de sus jugadores y confía en la primera victoria.

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En el otro banquillo se sentará un Edin Terzic que no es ajeno al malestar del vestuario rojiblanco con los dirigentes. La polémica de las entradas ha marcado la actualidad de un encuentro muy importante, ya que tras dos derrotas consecutivas, los leones necesitan estrenarse.

Alineación confirmada del Celta de Vigo

Este es el once que pone en liza Claudio Giráldez: En portería saldrá de inicio Radu; en defensa, Javi Rodríguez, Starfelt y Fay; en el centro del campo, Álvaro, Febas, Moriba y Carreira; en ataque, Hugo González, Jutglà y Williot.

Once titular del Athletic Club

Edin Terzic apuesta de inicio por la siguiente alineación inicial: Unai Simón bajo palos; línea de cuatro en defensa con Areso, Paredes, Laporte y Yuri; en la medular actuarán Galarreta, Gerenabarrena y Oihan Sancet; mientras que el ataque lo formarán Berenguer, Iñaki Williams y Robert Navarro.

Guruzeta partía como titular, pero finalmente será el mayor de los Williams la referencia ofensiva esta noche.