Joaquín Anduro 29 AGO 2026 - 18:11h.

Giráldez explica la convocatoria de Quique Ribes

Claudio Giráldez responde al problema del mercado del Celta, a Carles Pérez y al Athletic: "Cero mentirosos"

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El Celta de Vigo recibe este domingo en Balaídos al Athletic Club en un encuentro para el que Claudio Giráldez tiene cuatro bajas confirmadas a la espera de un jugador más que se caerá este domingo de la convocatoria. Los que no están son Borja Iglesias ni Couhaib Driouech y el técnico celtista ha explicado en sala de prensa cuándo regresará el delantero santiagués y se estrenará el atacante marroquí.

Allí, el de Porriño ha avanzado el buen nivel general de la plantilla y un Panda que podría estar ya en la próxima lista: "Bueno, el equipo, recuperando, de aquí al partido queda mucho tiempo. Creo que van a llegar bien para poder competir, o la gran mayoría de los jugadores creo que van a llegar bien. Borja Iglesias evoluciona bien, está con buenas sensaciones. Estamos esperando un poco por ciertos jugadores que andan un poquito más tocados para sacar la lista, que la sacaremos ahora en nada".

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En cuanto a Couhaib Driouech, Claudio Giráldez ha mandado un mensaje de paciencia con el recién llegado y le cita ya para el encuentro de la jornada 4 si todo va bien: "No va a entrar todavía Driouech porque creemos que necesita un par de sesiones más con nosotros todavía para ponerse a punto física y tácticamente y probablemente entre ya para el partido de Anoeta".

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Además, el técnico del cuadro olívico también explicó la presencia de canteranos como Quique Ribes, que entrará por lo que puede aportar y como premio a su trabajo: "Han entrenado, aparte de Antañón y Burcio, Anxo y Quique Ribes con nosotros. Vamos a meter a Quique en la convocatoria. Están haciendo las cosas muy bien los dos, pero, dentro de que tenemos que meter un central más por la baja de Marcos, sería para una emergencia en minutos finales y creemos que nos pueda ayudar más en el área en esos momentos Quique que Anxo".

"También como premio a un chico que ha tenido una lesión muy importante, que ha trabajado mucho el año pasado y creo que ha hecho un final de temporada muy bueno, que ha arrancado muy bien y, a pesar de que no estuvo en pretemporada por el número, creo que también es un mensaje para los jugadores del Fortuna de que el rendimiento en los partidos es importante para poder estar también en el primer equipo y lo hemos decidido así", desveló el técnico, con una lista en la que, además del Panda y Driouech, tampoco han entrado el sancionado Marcos Alonso y el descartado Carles Pérez.

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Convocatoria de Claudio Giráldez para el Celta-Athletic

Porteros: Ionut Radu, Altay Bayindir, Iván Villar.

Defensas: Javi Rueda, Álvaro Núñez, Carl Starfelt, Javi Rodríguez, Abdoulaye Faye, Sergio Carreira, Javi Galán, Yoel Lago, Quique Ribes.

Centrocampistas: Ilaix Moriba, Aleix Febas, Miguel Román, Andrés Antañón, Hugo Burcio.

Delanteros: Iago Aspas, Ferran Jutglà, Pablo Durán, Hugo Álvarez, Williot Swedberg, Jones El-Abdellaoui, Hugo González.