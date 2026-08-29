Ángel Cotán 29 AGO 2026 - 14:05h.

El técnico celeste responde a todo antes de medirse al Athletic Club

El PSG de Luis Enrique y tres equipos de la Premier tantean el fichaje de una perla del Celta con una cláusula de 40 millones

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Claudio Giráldez compareció este sábado en sala de prensa. Tras la derrota ante Osasuna, el Celta de Vigo regresará el próximo domingo a Balaídos para medirse ante un Athletic Club que no ha conseguido puntuar en este inicio de LALIGA EA Sports. El entrenador porriñés respondió a todas las cuestiones planteadas por los medios y también habló del mercado de fichajes.

En cuanto a los nombres propios, Giráldez analizó las posibles bajas olívicas ante los leones y habló de futbolistas como Borja Iglesias. El internacional español, en palabras de su técnico, está en buenas condiciones.

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Las palabras de Claudio Giráldez en el Celta de Vigo

El estado físico de Borja Iglesias. "El equipo recuperando, aún queda tiempo para el partido y la gran mayoría creo que llegarán bien. Borja Iglesias está bien, con buenas condiciones y estamos esperando por algunos jugadores para la convocatoria".

El rival: Athletic Club. "Por la parte que nos toca, creo que quedarte con uno menos es fastidiado y si te pasa en los primeros compases... ese primer partido es complicado sacarlo adelante y luego el Camp Nou es cero puntos mentiroso. Creo que tienen plantillaza, me parece un partido muy complicado como siempre contra ellos. Este año tenemos la incógnita de un nuevo entrenador con poco recorrido aquí".

LALIGA con el mercado abierto. "Es difícil. No es lo ideal. Es difícil para el cuerpo técnico, imagínate para los jugadores que están con situaciones comprometidas en el mercado. Aún así, el equipo está compitiendo bien, aunque hay jugadores a los que les resbala más la información sobre su futuro y otra gente que es más sentida. Probablemente ese jugador tenga un rendimiento menor y hay que esperar a que acabe el mercado".

La planificación y la gestión del entrenador. "En cuanto a gente de esa línea de tres de arriba solo hay uno más. Todo esto lo hablaremos cuando acabe el mercado, lo que sí me gusta que tengo a jugadores que nos dan mucha variabilidad y eso nos permite jugar mucho con las piezas dentro del partido".

Los canteranos Antañón y Burcio. "Deberían estar en un sueño. Si no juegan en el Celta tendrán un equipo en Segunda División. Es difícil pedir más con su edad. Los vemos preparados para jugar con nosotros, al igual que veo a Hugo González o muchos compañeros que no han participado aún".

Carles Pérez. "No sé qué dirá él, pero tenemos una relación muy buena. Es una persona espectacular, que entiende las situaciones del fútbol, está en su último año de contrato y no tengo más que palabras de agradecimiento por cómo entrena. Tal y como está la situación no le veo convocado, pero siempre hemos tenido una comunicación buena".