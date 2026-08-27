Uno por uno y notas del Celta de Vigo ante Osasuna: mucho más que el sobresaliente de Iago Aspas

Juan Pérez 27 AGO 2026 - 22:54h.

La roja de Marcos Alonso cambió una dinámica brillante tras la primera mitad

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El RC Celta deja atrás tres puntos valiosísimos en Balaídos a costa de dos errores individuales y de los quehaceres del colegiado con una expulsión y un penalti que reestablecen el dominio inicial de los de Giráldez. En cinco minutos la película se ha convertido en un drama cuando parecía ser una peli de acción de las de salir un segundo a comprar un segundo paquete de palomitas, pero le explotó a los olívicos. Con Aspas excelso en su primera titularidad, Giráldez realizó cinco cambios en el once con respecto al partido del Valencia.

En ElDesmarque ponemos nota, uno por uno, a los jugadores del RC Celta contra el CA Osasuna.

Radu (5): Atento, activo y sin mucho trabajo en la primera mitad, pero sin relevancia en la segunda. Estaba muy enchufado, incluso notable en el juego con los pies, pero no apareció en los momentos determinantes en los tantos de Osasuna.

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Javi Rueda (5): Barja le gana la posición en el gol en el momento más delicado del partido, y eso le baja el suflé del partido. Se sabe superior, pero las arrancadas desde el carril para sacar ventaja le dejaron con alguna pérdida peligrosa. Muy participativo, pero fallón en los centros.

Javi Rodríguez (5): Solvente. A pesar de los problemas en el hombro en la primera mitad, aguantó bien sin ser una referencia atrás en los momentos importantes. Necesita dar un paso al frente.

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Yoel Lago (5): No le perdió la cara al partido, pero tampoco apareció en los momentos determinantes. Los errores ajenos no le pueden marcar otro camino que no sea el del seguir mejorando.

Marcos Alonso (3): Ha perdido el foco con la expulsión. Su experiencia deberían acompañarle en jugadas como esta en la que levanta los tacos y va con los dos pies por delante, más aún con el partido encarrilado, por fútbol, resultado y tiempo restante. con 40 minutos por delante.

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Javi Galán (6): El protagonista de la segunda jugada a subrayar de la zaga celtista. Las manos ensombrecen una buena primera parte. Muy activo en la salida de balón, presente abriendo el campo y con un físico que le da para destacar en todas las facetas defensivas y ofensivas que le pide el puesto. También ha pecado de poner en un aprieto a Radu con un pase atrás que se quedó algo corto.

Ilaix Moriba (6): Su físico impone su estilo de juego, y cuando lo aprovecha saca ventaja. Ha forzado amarillas, ha acompañado bien a Román y no se ha diluido en la segunda mitad cuando más difícil lo tenía en inferioridad. Nada destacable, pero buen partido hasta la roja de Marcos Alonso.

Miguel Román (7): un gran partido sin el brillo de grandes jugadas. Es el que mejor entiende el fútbol que pide Giráldez junto a Iago Aspas. El partido le ha superado en la segunda mitad por causas ajenas, pero cuando ha dominado, la posesión era suya.

Iago Aspas (9): Brillante. Si le das medio metro en la frontal, va a hacer lo que lleva haciendo toda su vida: marcar la diferencia. Su primer gol en la temporada de la despedida. Ayudó en la creación, bajó a recibir y su inteligencia y velocidad en la toma de decisiones, junto a su calidad, le añaden un extra de verticalidad al equipo. Dejó el equipo con el 1-0.

Williot Swedberg (5): pocas conducciones. Las veces que recibió entre líneas, generó faltas sin poder darse la vuelta. Algo ausente en el primer tiempo.

Pablo Durán (6): lo dio todo en el partido. Mucho desgaste en la presión y un primer toque de lujo que dejó una contra de manual que define a lo que puede llegar el Celta en el recorrido de esta temporada.

Suplentes

Starfelt (4): entró para corregir al equipo tras la expulsión. Muy endeble por alto ante Raúl García en el primer gol de Osasuna

Hugo Álvarez (5): le dio algo de profundidad al equipo en el momento más complicado del partido.

Sergio Carreira (5): estiró algo al equipo por la izquierda para despertarlo del letargo de la segunda parte con un par de jugadas peligrosas.

Jutglà (sc): un par de buenas descargas a banda, pero demasiado atrás para recibir cuando el equipo necesitaba tener un referente en el área.

El-Abdellaoui (sc): una buena internada en la derecha sin relevancia.

Claudio Giráldez (7): Su equipo vuelve a apretar, recupera rápido y demuestra un sello claro con y sin el balón. El Celta ha sido muy superior en la primera mitad (73% de posesión), y apenas ha permitido ocasiones de Osasuna más allá de algún disparo lejano sin peligro. La expulsión le ha cambiado el plan, y después de dos fallos individuales que le han costado el resultado, ha cambiado el esquema para insuflarle aire al equipo en el cierre cuando más difícil era. Toca remar con lo mismo que ha funcionado en el primer tiempo.