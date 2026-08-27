El Sevilla ultima la venta de Oso a la espera del 'OK' del jugador

Pepe Jiménez Sevilla, 27 AGO 2026 - 16:59h.

El Sevilla recogería alrededor de diez millones por la operación

Oso y Andrés Castrín, con dorsal del primer equipo del Sevilla

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Oso puede ser la gran venta del Sevilla en el cierre de mercado. El conjunto hispalense, en busca de generar espacio salarial para certificar la planificación, ha acordado el traspaso del extremo al Estrasburgo por una cantidad cercana a los diez millones de euros. Ahora falta el 'OK' del futbolista.

Tal y como ha avanzado El Chiringuito, el Sevilla ha cerrado un acuerdo con el Estrasburgo para vender al extremo, que finalizaba contrato el próximo mes de junio y, de momento, no había llegado a un acuerdo con los de Nervión para renovar el mismo.

Como contábamos en las últimas horas, el Sevilla, tras el gasto realizado por Giorgi Kochorashvili, apenas tenía hueco para inscribir a un nuevo jugador, por lo que necesitaba cerrar algún traspaso más para rematar la planificación de José Ignacio Navarro.

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En estas, aunque los focos se centraban en Rubén Vargas, primero, y Agoumé, después, el primer gran movimiento en esta recta final podría ser Oso, jugador por el que recogería prácticamente todo en plusvalía y otorgaría a la entidad más fuerza en las citadas operaciones y, por si fuese poco, margen para sumar algún fichaje más.

Oso aún no ha aprobado la operación

Todo esto, evidente, queda pendiente del jugador, que aún no ha dado el 'OK' necesario para cerrar la operación.

Cabe recordar que el pasado año el Sevilla cerró un acuerdo con el Nottingham Forest por Carmona, pero el lateral se negó a salir y cualquier operación quedó bloqueada, evitando además que la entidad blanquirroja pudiese acometer algún fichaje más para Matías Almeyda.

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En el club, dada la falta de entendimiento por su renovación, esperan que Oso acuerde los términos con el Estrasburgo y cierre su adiós dejando una notable cantidad económica después de apenas una temporada en la élite del fútbol español.