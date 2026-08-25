La hoja de ruta del Sevilla: dos grandes escenarios dependiendo de las ventas

Pepe Jiménez Sevilla, 25 AGO 2026 - 19:54h.

El Sevilla, sin las salidas de Pedrosa, Cardoso y Vargas, solo podría inscribir a un jugador más

Rubén Vargas no se ejercita con sus compañeros tras alcanzar un acuerdo con el Olympiakos

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La hoja de ruta en el Sevilla, como ha repetido por activa y por pasiva José Ignacio Navarro este martes, está definida. El encargado en materia de fichajes del Sevilla continúa trabajando para acabar la reconstrucción del plantel de Luis García Plaza, pero esta recta final cuenta con dos grandes escenarios... dependientes de las ventas.

Ha sido el propio José Ignacio Navarro el que, como es habitual en sus apariciones ante los medios, ha rebajado la prisa blanquirroja recordando que, a pesar de que tiene un pequeño margen de maniobra, el Sevilla debe seguir "generando límite" para completar su plantilla.

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Su declaración, que ha podido sorprender a algún seguidor blanquirrojo, encuentra explicación en las cuentas que se hacen en Nervión y es que el club necesita aún cerrar las salidas de jugadores como Rubén Vargas, Pedrosa o Cardoso para tener el espacio suficiente para rematar el plantel.

Los dos escenarios del Sevilla en la recta final del mercado

Según cuentan a este medio, con los cálculos actuales de las operaciones que quiere cerrar José Ignacio Navarro, el Sevilla tendría ahora mismo hueco para una única incorporación de aquí al cierre de mercado, quedándose con el corto plantel actual, Pedrosa, Cardoso y los canteranos que García Plaza ha utilizado habitualmente.

Con ello, el primer escenario que se pinta en Nervión tras los gastos por Robbie Ure y Giorgi Kochorashvili es una plantilla formada por los 16 profesionales que viajaron a San Mamés, Alfon, Marcao, Vargas, Pedrosa, Cardoso y los jóvenes, ya que además cualquier jugador con contrato del primer equipo que no abandone la entidad antes del cierre de mercado, por ley, debe tener dorsal. Ahí estarían los 21 hombres que podía interpretar José Ignacio Navarro en sala de prensa.

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El segundo escenario, eso sí, sería más positivo en esta reconstrucción de plantilla. Si el Sevilla consigue cerrar el traspaso de Rubén Vargas y las marchas de Adriá Pedrosa junto a la de Fabio Cardoso, no solo ganaría dorsales y perdería responsabilidades legales, sino que además tendría espacio suficiente para acometer dos o tres operaciones antes del cierre.

La mochila sería mayor incluso si Lucién Agoumé, al que no le cierran la puerta, también se marcha y es que, en dicha situación, con todos los mencionados fuera, en Nervión tendrían todo lo necesario -en términos económicos- para acabar el cuadro de José Ignacio Navarro.

El calendario aprieta, las hojas se queman rápidamente y el Sevilla trabaja más allá de incorporaciones para rematar la planificación de José Ignacio Navarro.