Basilio García Sevilla, 27 AGO 2026 - 16:11h.

El 11 de junio se anunció su salida, pero el balcánico aún no se había despedido

El Málaga se lanza por el fichaje de Nemanja Gudelj y tiene una baza casi definitoria

Compartir







El pasado 11 de junio, el Sevilla FC dijo adiós al que había sido su capitán en las últimas y difíciles temporadas. Siete años después, Nemanja Gudelj dejaba el club tras haber sido pieza clave en una permanencia más. La entidad entendió que al acabar su contrato era mejor cerrar página, y el jugador sigue sin equipo, deshojando la margarita entre la propuesta económica del RCD Mallorca y la posibilidad que le ofrece el Málaga CF de seguir jugando en LALIGA EA SPORTS y cerca de la capital hispalense, la que considera su casa.

Dos meses y medio han pasado hasta que Gudelj ha decidido emitir un mensaje de despedida para el sevillismo. Parece un anticipo a la decisión que va a tomar sobre su futuro, aunque el mismo jugador explica que no “ha sido fácil encontrar el momento” y que “necesitaba tiempo”, ya que sería el modo de aceptar que una de las etapas más importantes de su vida llegaba a su fin.

El comunicado, en un reel de Instagram, deja algún detalle como que espera poder despedirse de la afición personalmente en el Sánchez-Pizjuán, algo que no pudo hacer en el penúltimo partido de la pasada temporada al no conocer aún si iba a continuar o no. Lo que tiene claro Gudelj es que algún día regresará, pues ha cerrado una puerta, pero se lleva la copia de la llave para poder abrirla de nuevo.

La despedida de Gudelj

Hola sevillistas, no ha sido nada fácil encontrar el momento para decir estas palabras, han pasado días y la verdad es que necesitaba tiempo, porque sabía que en el momento en que las dijera estaría aceptando que una de las etapas más importantes de mi vida llegaba a su fin. Y cuando un lugar ha sido tu casa durante siete años, cuando has vivido tanto, has sentido tanto y has compartido momentos que nunca vas a olvidar, despedirse no es fácil, pero creo que ha llegado el momento.

Después de siete años toca despedirme de Sevilla FC, aunque para mi Sevilla nunca será simplemente un club, siempre tendrá un lugar eterno en mi corazón. Quiero dar las gracias a toda la persona que forma parte de esta gran familia, compañeros, entrenadores, cuerpos técnicos, servicios médicos, utilleros, empleados, directivos, gracias a cada persona que muchas veces desde la sombra hace posible que este club siga siendo tan especial.

Pero, sobre todo, gracias a vosotros, sevillistas, desde el primer día me hiciste sentir como uno más, me hiciste sentir en casa, vuestro cariño, vuestro apoyo y vuestra pasión han hecho que defender este escudo fuera un auténtico privilegio. Nunca podré agradeceros lo suficiente todo el cariño que nos habéis dado, tanto a mí como a mi familia. Hemos compartido momentos inolvidables, hemos levantado juntos dos Europa Leagues, hemos sufrido, hemos reído, hemos llorado y hemos demostrado una y otra vez que cuando el Sevilla y su afición caminan de la mano no hay imposibles.

Me voy con recuerdos que me acompañarán toda la vida y con amistades que van mucho más allá del fútbol. Sevilla ha sido mi hogar durante siete años y de una manera u otra siempre lo será. Espero que pronto pueda tener la oportunidad de despedirme como de verdad quiero hacerlo, en nuestro estadio, delante de todos vosotros, mirándoos a los ojos y sintiendo una vez más el cariño del Sevilla, porque después de siete años no sois solamente una afición para mí, sois mi segunda familia.

Por eso no quiero decir adiós, prefiero decir hasta luego, porque estoy convencido de que algún día volveré a mi casa, a mi templo y que nadie piense que al cerrar esta puerta me voy sin más. La cierro, sí, pero la copia de la llave me la llevo. Gracias por absolutamente todo.

Los quiero familia rojiblanca. Vuestro soldado para siempre.