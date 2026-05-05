Álvaro Borrego 05 MAY 2026 - 22:52h.

El capitán ha querido agradecer el apoyo "incondicional" del sevillismo

García Plaza invitó a casi 100 familiares de jugadores del Sevilla a la charla previa a la Real

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Nemanja Gudelj ha sido uno de los protagonistas de la semana en clave sevillista. El capitán ha sabido entender el contexto que atravesaba el Sevilla FC y el domingo, en la previa del partido contra la Real Sociedad, quiso dirigirse a la afición. Nada más finalizar el entrenamiento, medio millar de sevillistas acudieron a las puertas del Sánchez-Pizjuán para brindarle su penúltimo grito de aliento a la plantilla. El serbio recogió el guante y, a las puertas del autobús oficial, se dirigió a los allí presentes para pedir unidad. Prometió trabajo y sacrificio de sus compañeros, atreviéndose incluso a lanzar la afirmación de que, con todos remando juntos, sería "imposible descender".

Un mensaje que caló hondo entre los allí presente, siendo esa solo una más de las imágenes imborrables que ha dejado esta jornada la hinchada sevillista. Ahora, ya con su equipo fuera de los puestos de descenso, Nemanja Gudelj ha lanzado un nuevo encargo para los aficionados, no sin antes agradecer todo el apoyo brindado estos días. Asimismo, solicita un esfuerzo más para ganar al Espanyol y lograr tres puntos que serían casi definitivos para amarrar la permanencia.

"GRACIAS en mayúsculas a nuestra afición por el increíble ambientazo de ayer y por el apoyo y confianza que nos ha dado desde que caímos derrotados en Pamplona.

Cuando más lo necesitábamos, nos disteis amor y cariño de forma incondicional y nos llevasteis en volandas para conseguir una victoria que nos acerca al objetivo. ¡Aún queda mucho y os seguimos necesitando! Este sábado queremos otro “manicomio” en Nervión", escribía el serbio en su cuenta de Instagram.