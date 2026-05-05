Pepe Jiménez Sevilla, 05 MAY 2026 - 16:57h.

Los jugadores, muy emocionados antes del encuentro

Los puntos que necesita el Sevilla para salvarse tras la victoria ante la Real Sociedad

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Cualquier recurso estaba justificado antes de la cita ante la Real Sociedad. El Sevilla señaló la cita de este lunes como una de las más importantes de su historia reciente no por ser salvación, sino por ser la última opción para seguir aspirando a ella. Es por ello que, tras una semana llena de emociones, García Plaza preparó una última sorpresa para soprender y motivar a sus jugadores.

Tal y como se ha contado en La Jugada de Sevilla, García Plaza invitó a casi 100 familiares de jugadores del Sevilla a la última charla previa al encuentro, sorprendiendo y emocionando -a partes iguales- a todos los allí presentes.

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Tras una semana llena de mensajes, publicaciones e incluso ánimos en el último entrenamiento previo a la cita en el Sánchez-Pizjuán, este detalle fue el último empujón a unos jugadores que salieron al césped muy motivados y que, encima, se encontraron con un estadio totalmente entregado.

"El equipo ha leído el partido muy bien, el alma lo ha puesto la gente. Agradecerles, lo que he vivido es muy emocionante, yo que lo he vivido por primera vez impresiona, parecía que el estadio se iba a caer", decía el técnico en sala de prensa destacando la buena sintonía existente en el Sánchez-Pizjuán.

En este mismo sentido, el técnico reconocía que "nos falta un poco ese poso, esa experiencia, jugadores con 200 partidos. Por eso es muy importante, no solo cuando pueda jugar, que llegaba justo. sabe el fútbol, lo huele, como Alexis. Eso es fundamental. Nos ayuda, me ayuda, Joan también ha estado hablando mucho en el banquillo… están intentando ayudar, todos muy concienciados. Era un ejercicio de supervivencia. Hemos logrado sobrevivir, perdiendo estaríamos a dos puntos de la salvación, pero eso ahora parece el camarote de los hermanos Marx. Es una locura, va a ser de locos. El equipo tiene que estar estable y después el acierto. Hoy han estado muy bien, pero no con un gran acierto”.