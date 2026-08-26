Pablo Sánchez 26 AGO 2026 - 11:01h.

Funes alaba a Pablo Martínez y señala las dos prioridades del Málaga en el mercado de fichajes: "No es fácil"

El jugador serbio y el Sevilla separaron sus caminos este verano

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Las dos jornadas disputadas por el Málaga en su regreso a LALIGA EA SPORTS, con una derrota ante el Atlético y un empate frente al Dépor, demuestran que hay materia en el vestuario y también que se necesita algún retoque. Loren Juarros apunta desde hace días a Nemanja Gudelj -sin equipo tras poner fin a su vinculación con el Sevilla- para dotar de músculo a la medular boquerona con un pivote de gran envergadura. El serbio ve con buenos ojos esta posibilidad, aunque por el camino comienzan a surgir ofertas apetecibles.

El Mallorca ha sido el último en presentar una suculenta oferta por Gudelj que, según informa Radio Marca Málaga, consiste en dos años de contrato y una cantidad económica superior. El Málaga solo alcanzaría para igualar la propuesta de dos temporadas, pero no puede alcanzar la cifra que ofrece el cuadro balear.

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Sin embargo, el Málaga juega con una importante baza a su favor para firmar a Gudelj. El serbio, tras muchos años en Sevilla, no desea moverse lejos de la capital hispalense y ese es uno de los grandes motivos que le seducen para optar por jugar en La Rosaleda. En estos momentos Gudelj prioriza otros factores al apartado económico, lo que podría convertirlo en jugador malaguista en los próximos días. El Cádiz, mientras tanto, tampoco lo pierde de vista, aunque la posibilidad de poder seguir jugando en LALIGA EA SPORTS también es un hándicap a tener en cuenta.

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Fin a siete temporadas en el Sevilla

Gudelj no olvidará el verano en el que él y el Sevilla separaron sus caminos. Durante el mes de junio se produjo una reunión decisiva con el club para poner fin a esta relación de mutuo acuerdo después de siete temporadas defendiendo la casaca sevillista. Consigo se llevó dos títulos de Europa League que jamás olvidará y que ahora podrá seguir luciendo a gala en otro club. La opción de que vuelva a visitar el Sánchez-Pizjuán esta temporada es factible.