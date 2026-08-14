Los tres fichajes que quiere el Málaga y la opción comodín de Loren Juarros

Ángel Cotán 14 AGO 2026 - 17:59h.

El club boquerón demanda más incorporaciones para pelear por la permanencia

Funes confirma una salida en el club de Martiricos

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El Málaga CF ha cuajado una interesante pretemporada que permite corregir detalles sobre el terreno de juego, pero también en los despachos. Tras el surrealista Trofeo Costa del Sol ante el Fulham, el club de Martiricos culminó su análisis de la plantilla y se enfoca en las últimas incorporaciones estivales para lograr el objetivo en su regreso a la élite nacional.

Con Loren Juarros a la cabeza, la dirección deportiva blanquiazul trabaja en hasta tres fichajes más. A la espera de un avance definitivo por la salida de Dani Sánchez, el Málaga reforzará tres puestos aunque no descarta tirar de comodines.

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El Málaga quiere tres fichajes y no descarta una opción comodín

Según informa MARCA, la entidad costasoleña quiere reforzar la defensa y el centro del campo. En cuanto a la retaguardia, Loren Juarros rastrea el mercado en busca de un zaguero central, así como un lateral izquierdo, ya que el futuro del citado Dani Sánchez está lejos de La Rosaleda tras recibir la comunicación del propio club.

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En la sala de máquinas, el Málaga también intenta el fichaje de un centrocampista más que amplíe el abanico de opciones de Juanfran Funes. En este sentido, la citada fuente desliza que estas tres demarcaciones podrían reforzarse con solo dos llegadas.

Loren Juarros no descarta lanzarse a por un futbolista comodín que pueda ocupar varias zonas del campo. Un defensa central que actúe también en el lateral izquierdo o un centrocampista que pueda retrasar su posición, posibles opciones.

Margen económico confirmado para la recta final del mercado

El administrador judicial del Málaga, José María Muñoz, afirmó el pasado miércoles que el club "puede acometer varios fichajes sin problemas", pese a la política de ajuste económico por la que atraviesa la entidad. El actual máximo ejecutivo del Málaga, en declaraciones a los periodistas en el acto del anuncio del patrocinio del club por parte del ayuntamiento de la ciudad, dijo que el lateral izquierdo Dani Sánchez "puede ser una salida y puede haber alguna más".

Y añadió que está trabajando en ello Loren Juarros, director deportivo. "Hay músculo económico para fichajes. Ayer hablé con Loren Juarros de la posibilidad de comprar un jugador y se está en eso, pero lo más importante es lo que recalcó Funes en el pasado mercado de invierno, que no se vaya nadie de los nombres que se nos vienen a la cabeza", afirmó.