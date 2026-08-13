Pablo Sánchez 13 AGO 2026 - 08:59h.

El fichaje de Julen Lobete gana peso en LALIGA HYPERMOTION ante su incierto futuro en el Málaga

El técnico abre la puerta del primer equipo a dos canteranos con mucho futuro

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Tras el inusual partido ante el Fulham correspondiente al Trofeo Costa del Sol, que terminó antes debido a que el rival no quiso lanzar la tanda de penaltis, Funes atendió a los medios para analizar la pretemporada, el mercado de fichajes y alguna que otra novedad. La más grande la dio en el apartado de salidas, confirmando la marcha de Dani Sánchez en lo que queda de ventana.

El lateral pondrá rumbo a un nuevo destino y cuenta con el interés de equipos de LALIGA HYPERMOTION como el Cádiz, por lo que pronto resolverá su futuro. "Un malaguista y malagueño, eternamente agradecidos a él porque ha ayudado a traer mucha alegría al vestuario", expresó ante los micrófonos en rueda de prensa.

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A su vez, desveló cuál es su mayor preocupación de cara al estreno liguero. No es otro que las lesiones en el eje de la zaga, lo que puede provocar importantes cambios durante los primeros partidos. "No son los que nos gustarían, pero tenemos que afrontar las cosas con determinación; Recio y Einar han estado muy bien e Izan puede jugar ahí también".

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La rueda de prensa de Funes

El entrenador del Málaga hizo balance de una pretemporada "corta" tras ganar el Trofeo Costa del Sol contra el Fulham y destacó que "se están dando buenos pasos para coger ritmo" para el debut en Primera División. "Esta pretemporada ha sido corta, pero se están dando buenos pasos para coger ritmo a la competición", reconoció Funes, al que le hubiera "gustado tener seis semanas de pretemporada, jugar cuatro o cinco partidos como este, porque estamos en otra categoría y nos vamos a encontrar equipos más físicos".

"Un partido que nos costó en el inicio de la primera y de la segunda parte. Son un equipo con un físico importante, pero contentos con el trabajo que hemos hecho", repasó del último amistoso ante el Fulham resuelto con empate a 2-2 y retirada del cuadro inglés, que renunciaron a los penaltis de desempate. Además, confirmó que el delantero andaluz Adrián Niño se retiró "con molestias" en el inicio del partido, pero "hasta que no pasen 48 horas será difícil saber lo que tiene, así que cuando se sepan las pruebas tendremos más certezas".