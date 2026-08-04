El Málaga entra en una carambola de mercado y espera oferta: la postura de Loren Juarros

Ángel Cotán 04 AGO 2026 - 21:31h.

El director deportivo habló de este caso al término del pasado curso

El pregonero Juanfran Funes abre la puerta en el Málaga a la espera de fichajes: "Lo vienen haciendo"

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Los pasos del Málaga CF en este mercado de verano son cortos pero firmes. Loren Juarros sigue persiguiendo fichajes para reforzar la plantilla de Juanfran Funes con el eje de la zaga como uno de los principales objetivos. Más allá de las nuevas incorporaciones en las que se trabaja, la dirección deportiva está muy atenta a los movimientos que se producen en nuestro fútbol y que pueden acabar en salidas inesperadas.

Precisamente una carambola de mercado podría derivar en un movimiento en clave malaguista. El lateral izquierdo ha sido el gran tema de debate en Martiricos este verano y podría no zanjarse del todo. El Córdoba CF tiene la llave.

El Málaga entra en una carambola de mercado

El periodista Ángel García, más conocido como Cazurreando.com, situaba al conjunto cordobés tras los pasos de Cristian Gutiérrez, lateral izquierdo de la UD Las Palmas. Todo parecía encarrilado hasta que el Cádiz CF ha irrumpido en las negociaciones y hace dudar al futbolista marbellí. Y ahí entra el Málaga CF como opción 'B'.

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La citada fuente asegura que el Córdoba tiene en la recámara el nombre de Dani Sánchez. Con un año de contrato en el conjunto boquerón, el lateral izquierdo quiere pelear la titularidad en la élite nacional con el recién llegado José Salinas.

A la espera de una posible oferta cordobesa por el defensor malagueño, Loren Juarros apostó por su continuidad en la rueda de prensa en la que hizo balance de la pasada temporada. Con el mercado abierto no puede descartarse ningún movimiento, pero lo que sí está claro es que si el Málaga deja salir a Dani Sánchez, la dirección deportiva debería buscar un nuevo cromo para completar el lateral izquierdo. Compás de espera y mucha tranquilidad en el club de Martiricos por un futbolista que quiere demostrar su valía en La Rosaleda.