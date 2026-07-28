La duda del Málaga en los laterales tras dejar pasar a Alberto Moreno e incorporar a Salinas

Juan Pérez 28 JUL 2026 - 11:08h.

Hay tres jugadores para dos puestos, pero Rafita puede jugar en los dos carriles

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El lateral izquierdo del Málaga tiene nuevo referente tras la incorporación de José Salinas, una incorporación deseada para cubrir la posición en el reto de la Primera División con un jugador que ha demostrado estar preparado para la élite. El actual jugador del Espanyol llega cedido al conjunto blanquiazul como cuarto refuerzo de la plantilla con un extra, una opción de compra para la próxima temporada.

El ofrecimiento de Alberto Moreno para ser el lateral zurdo del Málaga pasa a un segundo plano después de ser descartado por Loren Juarros hasta el punto de ejecutar en solo unas días la opción de Salinas. El jugador de solo 25 años llega del Espanyol tras una temporada donde apenas ha tenido oportunidades a la sombra de Carlos Romero, una de las sorpresas de Primera División en la 25/26.

El aval de José Salinas está en sus dos últimas temporadas en el Elche, sobre todo en la 24/25, donde demostró ser uno de los mejores del equipo y sobre todo, el carrilero más determinante de toda Segunda División hasta lograr el ascenso. Tiene un perfil muy ofensivo, con buen disparo de fuera del área y si funciona la gestión del Málaga es ideal gracias a esa opción de compra, aunque el precio no ha salido a la luz.

La gran pregunta es cuánto apuesta el Málaga por él como titular a sabiendas de que todavía hay una pieza por completar en el tablero de los laterales. A priori Puga es el lateral derecho actual mientras que Rafita debe luchar con Salinas por un puesto en la zona izquierda, pero hay una opción de que el de Vélez-Málaga vuelva al carril diestro. Si eso es así, con tres laterales para los dos puestos parece que hay espacio para traer a un jugador más.

El caso de Alberto Moreno parece cerrado tras la información de Radio Marca del desinterés del Málaga en fichar al sevillano, por lo que los próximos días serán claves para conocer la decisión de Juarros. Por ahora Salinas llega al nuevo bloque en La Rosaleda junto a Fernando Calero, Juan Cruz y Carlos Dotor, las otras tres incorporaciones.