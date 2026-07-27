Pablo Sánchez 27 JUL 2026 - 21:17h.

Compartir







El Málaga afina el tino para nutrir una de las demarcaciones que menos ha reforzado este verano. Hablamos del centro del campo. Loren Juarros busca dos perfiles bien distintos para esta zona del campo, como son un pivote y un jugador de corte más creativo. Para esta primera tarea, el club parece haber encontrado un candidato que podría dotar de experiencia al equipo tras su vuelta a LALIGA EA SPORTS.

Hablamos de Yvan Neyou. Según informa As, el mediocentro del Getafe está en la agenda del Málaga sin que todavía se hayan producido avances al respecto. José Bordalás no cuenta con él en el cuadro madrileño y buena prueba de ello es el medio año que ha jugado cedido en el Al-Okhdood Club de Arabia Saudí. El camerunés, que tiene contrato en vigor hasta 2028, dotaría de fortaleza y equilibrio al centro del campo blanquiazul y cubriría así una de las necesidades de Funes de cara a la próxima temporada.

PUEDE INTERESARTE Las cifras del fichaje de Juan Cruz por el Málaga, con opción de compra y pellizco para el Betis

Funes, pregonero de la Feria de Málaga

El entrenador del Málaga Juan Francisco Funes será el pregonero de la Feria de Málaga este año, que tendrá lugar en la capital costasoleña del 15 al 22 de agosto. El alcalde, Francisco de la Torre, anunció en un vídeo en las redes sociales la elección de Funes, que dará su pregón el sábado 15 a las 21.00 horas en el Cortijo de Torres.

PUEDE INTERESARTE El Málaga pacta a Carlos Dotor y Loren Juarros apuesta por dos fichajes: hay una duda

En el vídeo publicado, el regidor malagueño se dirige al Estadio de la Rosaleda para decirle a Funes que, tras pedir propuestas a los ciudadanos, la ciudad "quiere" que él sea el pregonero, algo que el entrenador acepta, "por supuesto".

"Además de un honor, es un auténtico placer", señala el entrenador, quien invita a todos los malagueños al pregón. Funes es el gran artífice del ascenso del Málaga CF a LALIGA EA SPORTS después de ocho años y se ha ganado el cariño de la afición por su fútbol valiente y su discurso humilde.