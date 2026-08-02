El Celta y el Málaga pueden resolver dos problemas con una sola operación

Joaquín Anduro 02 AGO 2026 - 17:31h.

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El mercado de fichajes puede propiciar peleas entre clubes cuando se lanzan a por un mismo jugador, como ha sucedido entre Real Madrid y PSG con Yan Diomande o por lanzarse uno a por el futbolista de otro, como el culebrón de Atlético de Madrid y Barcelona con Julián Álvarez. En otros casos, las operaciones suelen ser más sencillas debido a movimientos que benefician a ambas partes, como puede suceder entre el Celta de Vigo y el Málaga por Carlos Domínguez.

Según ha avanzado Cazurreando, el club vigués busca una salida para el central al quedarse sin sitio a las órdenes de Claudio Giráldez buscando que se foguee fuera de Balaídos y ahí habrían aparecido los andaluces. El cuadro de la Costa del Sol necesita varios refuerzos para su regreso a LALIGA EA Sports y, entre ellos, se habrían fijado en el defensa vigués.

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El Málaga, en la zona de centrales, vio ya cómo se marchaba Javi Montero y llegaba Fernando Calero como agente libre tras finalizar hace un mes su contrato con el Espanyol. Pese a contar ya con varios nombres en esa zona, varios de ellos eso sí lesionados, Loren Juarros busca también jugadores con más experiencia en Primera División, precisamente algo de lo que adolece en general la plantilla malaguista.

Carlos Domínguez, sin sitio en el Celta

A las órdenes de Juanfran Funes podría encontrar acomodo un Carlos Domínguez que, ante la inminente llegada de Faye, perdería definitivamente su sitio en la rotación de Claudio Giráldez. De ahí que no vea con malos ojos una salida en forma de cesión para poder tener minutos de calidad en los que demostrar su valía.

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El pasado verano, el Celta confirmó su confianza en Carlos Domínguez con su renovación hasta 2028 pero Giráldez no utilizó demasiado al canterano en la pasada campaña. En la 25/26 apenas disputó 13 partidos entre las tres competiciones, bajando incluso sus prestaciones de la temporada anterior, y destacando con apenas tres choques en toda la segunda vuelta.