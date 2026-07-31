Abdoulaye Faye, el rey de las anticipaciones, nuevo fichaje para la defensa del Celta

Juan Pérez 31 JUL 2026 - 09:44h.

Llegará cedido con opción de compra

Marco Garcés encuentra portero para el Celta en el Manchester United a falta de un detalle

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La zaga del RC Celta está a unas horas de tener a Abdoulaye Faye como el nuevo referente para el centro de su defensa, un prometedor central zurdo de solo 21 años que llega con la ambición de liderar desde atrás. Con el marco de llegar con una cesión con opción de compra, el jugador llega desde el Bayer Leverkusen a pesar de jugar la última temporada cedido en el Lorient de la Ligue 1.

La gestión de Marco Garcés para ofrecer una alternativa al perfil zurdo en la defensa pasa por entender a Abdoulaye Faye como un defensor físico, rápido y con la inteligencia suficiente como para adelantarse al delantero rival. A falta de oficialidad, la información de Alberto Bravo reafirma la necesidad de cubrir la exigencia europea para no darle toda la responsabilidad al físico de Marcos Alonso a sus 35 años.

La contundencia de Faye y su capacidad al corte, en la anticipación y en los duelos ganados son el valor más sonado de un jugador conocido por su 191cm. de altura. La salida de balón es su mayor debe después de una temporada donde ha jugado 19 partidos en Francia, por lo que su evolución será crucial para saber si es capaz de tomar la titularidad ante Marcos Alonso o si aprende de él para tener la paciencia suficiente como para tomar el control de la defensa.

La confirmación de la llegada de Faye ejecutaría el tercer fichaje del club después de reforzar la zaga anteriormente con Javi Galán además de la incorporación en la medular de Aleix Febas. A falta quizás de un guardameta y de un extremo si hay algunas de las salidas previstas, la plantilla deja muchas garantías para volver a volcarse en el reto de Europa con las suficientes opciones cubiertas en todas las posiciones para el proyecto de Claudio Giráldez.