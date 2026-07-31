David Torres 31 JUL 2026 - 08:08h.

Un nuevo club de LALIGA EA Sports se suma a la puja por el fichaje de Unai Núñez

El jugador no entra en los planes de Giráldez, al Valencia CF le gusta, pero no tiene dinero ni prisas para ficharlo

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ValenciaEl mercado va madurando el futuro de Unai Núñez: se acerca el momento clave y el Valencia CF permanece atento porque busca un defensa y el vasco acopla justamente en el perfil que se busca. El Valencia CF mantiene abierto el frente del central que complete la plantilla de Carlos Corberán. No es el único club interesado, pero en Mestalla también saben que no es una operación urgente ni la única que maneja la dirección deportiva, pero entre los perfiles que encajan aparece el de Unai Núñez. El club de Mestalla sigue atento a la evolución de su situación en Vigo, consciente de que el mercado puede jugar a su favor conforme avancen las semanas. El jugador no entra en los planes de Giráldez, al Valencia CF le gusta, pero no tiene dinero ni prisas para ficharlo

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El internacional español no entra, al menos de momento, en los planes de Claudio Giráldez para la próxima temporada. De hecho, el técnico ya lo ha dejado fuera de convocatorias en la pretemporada, una señal evidente de que el Celta le busca una salida. En Balaídos asumen que la operación no será sencilla y que, tras la importante inversión realizada en su día, difícilmente recuperarán el dinero desembolsado por el central. La postura del club gallego pasa ahora por encontrar una solución que satisfaga a todas las partes.

La situación de Unai Núñez

En ese contexto aparece el Valencia. Tal y como viene informando ElDesmarque, la prioridad de la entidad valencianista es incorporar un defensa con polivalencia para actuar tanto como central como en el lateral derecho, un perfil muy específico que amplíe las alternativas de Corberán durante la temporada. Unai Núñez responde a esas características por experiencia, conocimiento de LaLiga y capacidad para desempeñar ambas funciones cuando el equipo lo necesita. Además el Valencia CF y Corberán lo probaron y quedaron enamorados del rendimiento de un jugador que fue feliz en Mestalla.

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El jugador no entra en los planes de Giráldez, al Valencia CF le gusta, pero no tiene dinero ni prisas para ficharlo

Eso no significa que el Valencia vaya a precipitarse. La entidad continúa analizando el mercado y valorando diferentes escenarios antes de mover ficha. La evolución de las salidas y el margen económico marcarán el ritmo de una operación que, por ahora, permanece en fase de espera.

Mientras el Celta trabaja para resolver el futuro de uno de los descartes de Giráldez y asume que tendrá que flexibilizar sus pretensiones, el Valencia observa con atención. En Mestalla consideran que el tiempo puede convertirse en un aliado para intentar incorporar a un futbolista que reúne exactamente el perfil defensivo que busca Carlos Corberán para completar su plantilla.