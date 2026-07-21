Así está la plantilla del Valencia CF a un mes del comienzo de LALIGA: Faltan 5 fichajes

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ValenciaCuando queda un mes para el comienzo de LALIGA, al Valencia CF de Kiat Lim, Ron Gourlay, Lisandro Isei y Carlos Corberán todavía les queda muuucha tela por cortar. El estreno con derrota ante el Petro de Luanda no implica nada, y las situaciones más urgentes no pasan precisamente por las renovaciones como las de Gayà. Las salidas, con Dani Raba como gran señalado, e incorporar futbolistas en especial un lateral derecho son las situaciones más urgentes, pero no las únicas.

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Los movimientos de mercado que se esperan en el Valencia CF

Tiene todavía mucho trabajo por hacer las aspiraciones del club pasan por dar dos salidas más con un gran señalado como Dani Raba e incorporar futbolistas en casi todas las líneas del campo.

La dirección deportiva bajo la tutela de Ron Gourlay y Lisandro Isei Busca a día de hoy un lateral derecho, un portero que acompañe a Stole Dimitrievski; un central diestro que pueda hacer de lateral derecho; un hombre de banda como Ramazani o dos si el mercado los ofrece y un delantero, que sea segunda punta estilo Lucas Beltrán para completar el equipo. Como mínimo, por tanto, faltan cinco fichajes y dar dos salidas.

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El margen

El deadline del comienzo de LALIGA es importante en especial para operaciones como la del lateral derecho, que no hay ningún jugador en esa de marcación pero, por desgracia para los intereses valencianistas tampoco es definitivo. Es decir, cabe la posibilidad cierta de que el Valencia CF empiece el campeonato sin tener toda su plantilla completa, una tónica habitual no solo en el conjunto de Mestalla, sino en LALIGA en general. No en vano los clubes apuran las mejores opciones de mercado, al igual que los futbolistas que desean moverse buscan los mejores equipos y luego van desechando opciones. Es solo al final del mes de agosto cuando se van cerrando las puertas, cuando van cuadrando las operaciones.

A día de hoy, el Valencia y todos los clubes buscan jugadores que quizá estén lejos de su alcance al igual que los futbolistas ponen condiciones lejos de su realidad.

A día de hoy, el Valencia y todos los clubes buscan jugadores que quizá estén lejos de su alcance al igual que los futbolistas ponen en condiciones lejos de su realidad. El ejemplo es William Mikelbrencis, que está esperando un contrato de cuatro temporadas o el Valencia CF que aspira a un lateral como Chirino al que el Almería tasó en unos inalcanzables 15 millones de euros. De ahí que haya abierto otras vías como Kingsley Ehizibue.

La plantilla del Valencia CF en estos momentos

Esta es la plantilla que Carlos Corberán tiene a su disposición en estos momentos:

Porteros : Stole Dimitrievski, Cristian Rivero

Defensas : Diakhaby, César Tárrega, José Gayà, Jesús Vázquez, Iker Córdoba, Justin de Haas.

Centrocampistas : Guido Rodríguez, Javi Guerra, André Almeida, Luis Rioja, Pepelu, Filip Ugrinic, Ryunosuke Sato, Aliou Dieng.

Delanteros : Umar Sadiq, Arnaut Danjuma, Hugo Duro, Daniel Raba

Lesionados : Dimitri Foulquier, Sergi Canós, Diego López, José Copete y el joven delantero Alberto Marí.