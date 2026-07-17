El Valencia CF sigue poniendo el foco en las salidas con un gran señalado
Los seis jugadores del Valencia CF señalados para la Operación Salida
Tras salir Santamaría y Cenk, Raba, Foulquier, Diakhaby, Almeida y Danjuma están en el mercado
ValenciaEl Valencia CF ha acelerado en la primera semana de pretemporada para darle a Carlos Corberán el máximo número de jugadores disponibles para la próxima campaña. Amplió el contrato a Stole Dimitrievski y Guido Rodríguez, fichó y presentó a Justin De Haas, Aliou Dieng y Ryonosuke Sato convirtiéndose con cinco operaciones cerradas en uno de los clubs de Primera División que más movimientos ha hecho en estos primeros días del campeonato. A ellos hay que sumarles las gestiones fracasadas con Thomas Meunier y en proceso con el meta Kayne Van Oevelen; que está en pausa hasta que llegue el lateral derecho. Con todo, para acometer los siguientes movimientos, las próximas llegadas, el club debe seguir dando salidas. Baptiste Santamaría y Cenk marcaron el camino, pero otro deben seguir sus pasos. Dani Raba es el que está en el centro de todas las miradas, pero hay más.
El Valencia CF entra en la segunda fase del mercado de fichajes: las salidas
Tras este primer empujó, en Mestalla saben que todavía queda mucho trabajo por hacer y hay muchas posiciones por cubrir. Prácticamente faltan casi tantos jugadores como los que han venido, pero sus llegadas se irán espaciando a lo largo del verano, cuando el mercado lo permita y, por supuesto, intercalando con las salidas como las de Baptiste Santamaría, ya cerrada, o la de Cenk Ozkaçar, que será la siguiente
Sin embargo, el Valencia necesita espacio físico y económico en su plantilla. Le ha comunicado a Rivero que se busque equipo; Cenk se marcha a Turquía, pero faltan más. De ahí que desde ya el club acelere en tratar de dar salida a futbolistas que no cuentan y que son imprescindibles para hacer caja y hacer sitio. Dani Raba es el gran señalado; pero hay otros. La idea es vender al menos alguno más.
En la lista tras Raba están Diakhaby (tiene uno de los salarios más altos de la plantilla y su salida dejaría margen en el coste de plantilla), Danjuma o André Almeida son futbolistas que tampoco están dentro de las prioridades de Corberán y que el club necesita sacar. También hay lesionados que no cuentan como Sergi Canós o Dimitri Foulquier, pero entrando en su último año de contrato y sin poder jugar ahora, es casi imposible sacarlos. Hay que hacer hueco físico (fichas) y económico (masa salarial).
El resto, la columna vertebral de Corberán, sólo saldrán por la cláusula. Javi Guerra es el ejemplo más claro.