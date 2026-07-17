El Valencia CF sigue poniendo el foco en las salidas con un gran señalado

Los seis jugadores del Valencia CF señalados para la Operación Salida

Tras salir Santamaría y Cenk, Raba, Foulquier, Diakhaby, Almeida y Danjuma están en el mercado

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ValenciaEl Valencia CF ha acelerado en la primera semana de pretemporada para darle a Carlos Corberán el máximo número de jugadores disponibles para la próxima campaña. Amplió el contrato a Stole Dimitrievski y Guido Rodríguez, fichó y presentó a Justin De Haas, Aliou Dieng y Ryonosuke Sato convirtiéndose con cinco operaciones cerradas en uno de los clubs de Primera División que más movimientos ha hecho en estos primeros días del campeonato. A ellos hay que sumarles las gestiones fracasadas con Thomas Meunier y en proceso con el meta Kayne Van Oevelen; que está en pausa hasta que llegue el lateral derecho. Con todo, para acometer los siguientes movimientos, las próximas llegadas, el club debe seguir dando salidas. Baptiste Santamaría y Cenk marcaron el camino, pero otro deben seguir sus pasos. Dani Raba es el que está en el centro de todas las miradas, pero hay más.

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El Valencia CF entra en la segunda fase del mercado de fichajes: las salidas

Tras este primer empujó, en Mestalla saben que todavía queda mucho trabajo por hacer y hay muchas posiciones por cubrir. Prácticamente faltan casi tantos jugadores como los que han venido, pero sus llegadas se irán espaciando a lo largo del verano, cuando el mercado lo permita y, por supuesto, intercalando con las salidas como las de Baptiste Santamaría, ya cerrada, o la de Cenk Ozkaçar, que será la siguiente

Sin embargo, el Valencia necesita espacio físico y económico en su plantilla. Le ha comunicado a Rivero que se busque equipo; Cenk se marcha a Turquía, pero faltan más. De ahí que desde ya el club acelere en tratar de dar salida a futbolistas que no cuentan y que son imprescindibles para hacer caja y hacer sitio. Dani Raba es el gran señalado; pero hay otros. La idea es vender al menos alguno más.

En la lista tras Raba están Diakhaby (tiene uno de los salarios más altos de la plantilla y su salida dejaría margen en el coste de plantilla), Danjuma o André Almeida son futbolistas que tampoco están dentro de las prioridades de Corberán y que el club necesita sacar. También hay lesionados que no cuentan como Sergi Canós o Dimitri Foulquier, pero entrando en su último año de contrato y sin poder jugar ahora, es casi imposible sacarlos. Hay que hacer hueco físico (fichas) y económico (masa salarial).

El resto, la columna vertebral de Corberán, sólo saldrán por la cláusula. Javi Guerra es el ejemplo más claro.