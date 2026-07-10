David Torres 10 JUL 2026 - 15:41h.

El meta, último en incorporarse a la pretemporada

Stole Dimitrievski: "Acerté al venir al Valencia CF pero prefiero no entrar en todo lo que rodea a la propiedad; me quitaría energía"

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ValenciaEl guardameta normacedonio Stole Dimitrievski y el central turco Cenk Özkacar se incorporaron este viernes a la pretemporada del Valencia, que continúa con el trabajo en su primera semana de entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Paterna. Dimitrievski, con permiso del club para unirse más tarde por su condición de internacional, y Cenk, que no entra en los planes de Carlos Corberán, eran los últimos jugadores que quedaban por incorporarse a la pretemporada, ya que Javi Guerra lo hizo este jueves.

Stole llega con ganas y habla del tabú europeo

El portero llega recién renovado hasta 2028 y con el 'cartel' de titular después de su buen rendimiento durante la pasada temporada tras de la lesión del cedido Julen Agirrezabala,

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A su salida el meta atendía a los medios de comunicación y mostraba su felicidad por estar de vuelta. "Estoy contento, muy feliz, muy contento e ilusionado con el último año de Mestalla". Al ser preguntado por el objetivo con el que afronta la temporada, Stole, todo un veterano. Sonreía y habló de Europa pero sin nombrar la palabra tabú. Sin embargo, a buen entendedor pocas palabras bastan. "Todo el mundo deseamos mejorar la temporada pasada y mejorándola, sabéis lo que pasa", ha dicho en declaraciones al periodista Germán Muñoz (El Valencia se quedó a un puesto de ir a Europa).

Último día de trabajo y viaje sin Cenk ni Santamaría

Después de una primera semana de dobles sesiones en la que el club ha anunciado los fichajes de Justin de Haas, Guido Rodríguez, Ryunosuke Sato y Aliou Dieng, el Valencia se entrenará este sábado por la mañana y descansará el domingo antes de poner rumbo a Girona, dónde no irán ni Cenk, ni Santamaría, pendientes de sus salidas.

El equipo permanecerá Royalverd Training Center de Girona y disputará su primer test del verano frente al Petro de Luanda, previsto para el sábado 18 de julio. Después, volverá a la Ciudad Deportiva de Paterna.