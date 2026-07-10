David Torres 10 JUL 2026 - 07:17h.

"Fiché por el Valencia pensando que Mamardashvili saldría, pero al final se quedó"

Compartir







ValenciaEl Valencia CF ejecutó a principios del mes de junio la ampliación contractual del portero Stole Dimitrievski por dos temporadas más, por lo que el guardameta de Macedonia del Norte seguirá vinculado al club valencianista hasta junio de 2028. Desde su llegada en 2024, Dimitrievski ha disputado 33 partidos oficiales con la camiseta del Valencia CF entre LaLiga y la Copa del Rey, cobrando especial protagonismo en la segunda vuelta de la pasada campaña, tras la lesión de Julen Agirrezabala, en la que sus actuaciones fueron decisivas para lograr la permanencia. Su suplencia provocó unas declaraciones polémicas del propio Dimitrievski que le obligaron a pedir perdón. Ahora ya es pasado

Con esta ampliación contractual, el Valencia CF asegura la continuidad del guardameta de 32 años, que tras la finalización de la competición liguera ha disputado dos partidos amistosos ante Bosnia y Herzegovina y Turquía con la selección de su país y se incorporará al trabajo junto a sus compañeros la semana que viene.

Stole Dimitrievksi, a corazón abierto

Ahora, el meta ha atendido a Post United para repasar su carrera y, como no, su etapa en Mestalla. "Llegué al Valencia con la idea de competir, pero Mamardashvili finalmente no salió del club y tuve que esperar mi oportunidad. Jugué algunos partidos antes de Navidad, pero el momento de ser titular llegó más tarde", recuerda Stole Dimitrievski en una charla que se produce así

¿El Valencia te había transmitido que ibas a ser el portero titular?

La situación era que Mamardashvili iba a salir y yo iba a competir con otro portero. Al final no ocurrió. Pero eso ya forma parte del pasado. Prefiero centrarme en el presente y en el futuro.

¿Te planteaste salir después de esa primera temporada?

Sí, siempre valoras todas las opciones. Había rechazado ofertas, incluso de Arabia Saudí, porque mi prioridad era seguir en España o, como mucho, en Europa. Nunca pensé seriamente en ir a Arabia. Viendo cómo han ido las cosas, creo que tomé la decisión correcta porque sigo aquí en Valencia.

¿Cómo ha sido tu conexión con la afición del Valencia y cómo vives toda la situación que rodea al club?

La afición me ha tratado de forma increíble desde el primer día. En cuanto a todo lo relacionado con la propiedad o la presidencia, prefiero mantenerme al margen. Mi energía está puesta en entrenar, mejorar y ayudar al equipo a conseguir victorias.

A lo largo de tu carrera parece repetirse un patrón.

Siempre empiezo desde un segundo plano, pero cuando me voy de un club, me marcho dejando huella. Nunca he salido por la puerta de atrás y espero que siga siendo así.

Dimitrievkski, impactado con Mestalla y Modric

Después Stole Dimitrievski contesta a un cuestionario rápido sobre qué estadios y jugadores le han impactado más.

¿Qué estadio te ha impactado más como portero?

Mestalla y Villamarín.

¿Quién ha sido el compañero con más calidad con el que has jugado?

Yasin Brahimi y Gaël Kakuta.

¿Qué camiseta has intercambiado con más ilusión?

La de Luka Modrić.

¿Con qué jugador te habría gustado intercambiar una camiseta?

Con Lionel Messi.

¿Qué delantero te lo ha puesto más difícil?

Borja Iglesias. Cada vez que jugábamos contra él solía marcarme.

¿Cuál ha sido el mayor capricho que te has dado como futbolista?

Una máquina de café profesional.

¿Cuál es la anécdota más surrealista que has vivido como futbolista?

La del penalti con Memphis Depay. Siempre pensé que había entendido lo que ocurrió en aquella acción, pero después me dijeron que en realidad no se enteró. Tras el partido fui a pedirle la camiseta y más tarde descubrí toda la historia. Cuando la cuento, todo el mundo se ríe.