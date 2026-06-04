David Torres 04 JUN 2026 - 13:41h.

"Con el Valencia CF el próximo año hay que intentar ir hacia arriba y conseguir objetivos más importantes”

El Valencia CF hace oficial la renovación de Stole Dimitrievski pero hay más: el plan con la portería

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ValenciaEl Valencia CF ha ejecutado la ampliación contractual de Stole Dimitrievski por dos temporadas más, por lo que el guardameta de Macedonia del Norte seguirá vinculado al Club hasta junio de 2028. Pese a pasar el curso pasado a la sombra de Mamardashvili y este a la de Julen Aguirrezabala, la lesión del portero vasco le abrió la puerta de la titularidad en la que el guardameta ha demostrado ser un portero de garantías, y además se ha ganado con su rendimiento un puesto fijo en el once. Está por ver si su excelente rendimiento desde que ha tenido la oportunidad de jugar le vale para seguir siendo titular. No obstante, el club acometerá la incorporación de otro portero tras finalizar Aguirrezabala su cesión en Valencia, por lo que el club tendrá que definir el rol del jugador que vaya a buscar en el mercado. Él tiene claro que le llega en su mejor momento. “Puede decirse que me siento, hasta ahora, en mi mejor rendimiento personal. No he entrenado en ningún club así, de esta manera y filosofía, por lo que veo cada día y, cada vez, creo más en paradas increíbles y la preparación es magnífica para poder demostrar que estoy en mi mejor momento, aunque siempre podemos mejorar”.

Dimitrievski: “Sé de la grandeza del Valencia CF y estoy muy feliz de seguir aquí”

En este escenario, el guardameta normacedonio, Stole Dimitrievski, ha hablado en VCFMedia tras ampliar su contrato hasta junio de 2028 con el Valencia CF. El portero valencianista ha visto su deseo cumplido y ha explicado que siempre lo tuvo claro. “Estoy muy feliz y contento por anunciar esta prolongación de dos años con el Valencia CF. No tenía ninguna duda de esta prolongación, siempre he querido y enfocado en eso porque estoy muy feliz aquí y con todo lo que conlleva el club”.

En su charla, Dimitrievski da la principal razón por la que aceptó prolongar su contrato. “Siempre intento demostrar y dar lo mejor de mí. Sé lo que es el Valencia CF y su grandeza, de su gente y todo lo que conlleva. Siempre dije que quería jugar en un grande cuando llegué a España y el Valencia CF es uno de los más grandes. Estoy muy feliz y contento de seguir, disfruto cada día entrenando, jugando y defendiendo este escudo”.

El símil de Macedonia y el Valencia CF: a las puertas de Europa

Stole, que acaba de terminar la temporada jugando dos amistosos con la Selección, se incorporará a la pretemporada junto al resto de sus compañeros. Los macedonios se quedaron a las puertas del Mundial como el Valencia CF se quedó fuera de Europa. Pero Dimitrievski tiene claro que el remedio para ambos casos es el mismo. “Para ir al Mundial desde la parte de Europa es muy difícil. Hay que ganar dos primeros de grupos y el playoff fue muy complicado. Es levantarse y seguir peleando. Me da para uno o dos Mundiales más y lo voy a intentar con todas mis ganas. Y, como el Valencia CF el próximo año, hay que intentar ir hacia arriba y conseguir objetivos más importantes”. ¿La clave? La saben todos: “Hay que hacer una buena primera vuelta y seguro que la segunda vuelta también lo será”.