El Valencia CF aspira todavía a cerrar seis fichajes más: prioridad lateral derecho

Se buscan refuerzos en todas las líneas

Primera oferta por Chirino rechazada: así está la negociación

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ValenciaEl Valencia CF tiene el mercado de fichajes a mitad. Ha hecho el primer gran impulso, pero el conjunto de Mestalla espera a lo largo de los cincuenta días que quedan de mercado cerrar casi tantas contrataciones como las que ha hecho ya. La lista de la compra del Valencia todavía es extensa y necesita cubrir varias posiciones. Una preocupa en especial, y es el lateral derecho y más después de que Thomas Meunier les haya dejado tirados con todo acordado. El Valencia CF, sin suerte, reactivó lo de Andrés García, y busca desesperadamente dos laterales en el mercado. El mejor colocado es Daijiro Chirino, pero como ya ha publicado ElDesmarque, a día de hoy las diferencias económicas son abismales entre lo que pide el Almería y lo que puede pagar el Valencia.

Pero la realidad es que además de un lateral derecho o dos, que es la prioridad número uno, el Valencia necesita futbolistas en casi todas las posiciones del campo, o al menos en todas las líneas.

La lista de la compra del Valencia CF

Las posiciones que se pretenden cubrir están claras. La primera, un portero que compita y ayude a Stole Dimitrievski y que permita la salida de Vicent Abril cedido. Kayne Van Oevelen es el mejor colocado. Hay acuerdo con el jugador y si sale por dos millones de euros más variables, acabará viniendo. Su llegada permitirá que Cristian Rivero se busque equipo y además que Vicente Abril pueda salir cedido como desea el club. Está en stand by porque la prioridad es el lateral derecho.

La segunda posición, dos laterales derechos, uno estilo Chirino, o que esté más rodado, y otro que preferiblemente sea sub 23 (Mikelbrencis, por ejemplo). La recuperación de Foulquier genera dudas y de ahí la intención de firmar dos jugadores

Un central . Llegó De Haas, pero salieron Cömert y Unai Núñez, Copete está lesionado y Diakhaby está en el mercado. La salida del franco guineano podría marcar el perfil del fichaje. Se busca un central diestro que pueda jugar como lateral. Es un perfil clavado a Unai Núñez, pero el sueldo de este y las pretensiones del Celta lo alejan, a día de hoy, de Mestalla.

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A expensas del rendimiento de Sato, deberá llegar un jugador de banda o dos . Ramazani es la opción preferida, pero no la única. Es más, en Mestalla no descartan que lleguen dos futbolistas tras la lesión de Diego López y confiando que Dani Raba, Danjuma o/y André Almeida salgan del equipo.