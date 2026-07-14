David Torres 14 JUL 2026 - 21:02h.

El Valencia CF quiso meterse entre Andrés García y el Getafe: Chirino y Mikelbrencis, las alternativas che

Kingsley Ehizibue, otra alternativa

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ValenciaTras el revés de Thomas Meunier, que dejó tirado al Valencia CF, y llegar tarde a Andrés García, que recalará en Getafe, el Valencia CF ha desempolvado ya otras opciones. La más candente, la de Daijiro Chirino, jugador del Almeria y nombre que ha venido sonando en los últimos días como refuerzo para los de Mestalla.

Daijiro Chirino es un futbolista profesional curazoleño-neerlandés (24 años) que juega como defensa central o lateral derecho. Actualmente milita en la UD Almería de la Segunda División de España, club con el que tiene contrato hasta el año 2030 y por el que el Valencia CF ha hecho una primera oferta por seis millones de euros que ha sido rechazada, tal y como ha avanzado Marca, que cifra el precio de salida del futbolista en 15 millones de euros, una cantidad desorbitada que los de Mestalla nunca van a llegar.

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Nacido en Zwolle, Países Bajos, se formó en las categorías inferiores del PEC Zwolle antes de dar el salto al fútbol español para vestir la camiseta del CD Castellón y, posteriormente, unirse al conjunto almeriense, dónde se ha consolidad.

Kingsley Ehizibue, otra alternativa made in Lisandro Isei

Ante la negativa de Chirino, el Valencia CF ojea a Kingsley Ehizibue, otro lateral derecho neerlandés (aunque nació en Alemania y tiene doble nacionalidad nigeriana) de 1,89 m, con capacidad para desempeñarse también como carrilero o extremo por la banda derecha. está en el radar che. En ese sentido, según ha avanzado La Grada de Radio Esport, asegura que tras haber finalizado su contrato con el Udinese está en el radar che.

Formado en el PEC Zwolle y con experiencia en la Eredivisie, la Bundesliga (1. FC Köln) y la Serie A (Udinese), ha competido al máximo nivel en algunas de las ligas más exigentes de Europa. Proviene de un mercado que Lisandro Isei, jefe de captación del club, domina.