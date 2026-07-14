David Torres Valencia, 14 JUL 2026 - 13:33h.

"Al cumplir 80 años me he dado cuenta que ha valido la pena quedarme en el Valencia"

Guido Rodríguez y Ryonosuke Sato se dan un baño de multitudes en las peñas: "Será un año muy lindo"

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Este sábado se celebró la XXX Convención de Peñas Valencianistas en la localidad valenciana de Alzira. El Valencia CF estuvo representado por los nuevos fichajes del Valencia CF -Guido Rodríguez y Ryunosuke Sato- que se dieron un baño de masas. En este acto, en el que han asistido más de 500 peñistas, la Agrupación de Peñas Valencianistas también le ha hecho un reconocimiento a la leyenda del Valencia CF Pep Claramunt con motivo de su 80 aniversario y su legado en el Valencia CF y fue, sin duda, el momento más emotivo que se le recuerda al bravo centrocampista que fue el líder del conjunto de Mestalla en los 70 e internacional con la selección.

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Las lágrimas de Claramunt

El acto transcurrió como estaba previsto. Baño de masas de los jugadores, discurso del presidente, en el que anunció que las peñas trasladarán su sede al Nou Mestalla y después homenaje a Claramunt, que justamente cumplía 80 años y 54 de matrimonio con su inseparable Pepita, presente y que fue agasajada con un ramo.

Con todo, el momento más emotivo y al que ha podido tener acceso ElDesmarque se produjo cuando Pep, hombre siempre se carácter serio, se derrumbó mientras agradecía las muestras de cariño. La voz se le quebró cuando pronunciaba las siguientes palabras: "Doy gracias a todos. Siempre traté de hacer feliz a la gente. Para mí hacer feliz a los aficionados del Valencia y dejar al Valencia CF lo más alto posibles es una gran satisfacción en mi vida. Para mí es un día especial porque al cumplir 80 años me he dado cuenta que ha valido la pena quedarme en el Valencia".

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En ese momento una sonora ovación le interrumpió. El exjugador no podía hablar más, tampoco lo necesitaba. Su declaración de amor valencianista conmovió a los presentes, en especial a todos aquellos que saben que Claramunt no es de emocionarse en exceso, cuestión que aún le da mucho más valor al asunto.