David Torres 11 JUL 2026 - 15:01h.

Guido Rodríguez y Ryonosuke Sato "flipan" en las peñas: "Será un año muy lindo"

Tendrán local en el estadio seis años después

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ValenciaEste sábado se ha celebrado la 30ª Convención de Peñas Valencianistas en Alzira, dónde más de medio millar de valencianistas se han juntado para cerrar un año de sufrimiento y brindar por una temporada que comienza con ilusión y que, en su caso, ha empezado con la visita de Guido Rodríguez y Ryonosuke Sato al acto. En él, además de homenajear a Pep Claramunt, el colectivo ha sabido de forma oficial por parte de su presidente que las Peñas volverán a estar junto al club físicamente. Y es que, más de un lustro después de que Anil Murthy les echara del local que tenían en Mestalla hace seis años, la Agrupación, que ha renovado ya su convenio con el club por tercer año consecutivo, volverá a la casa del valencianismo, pero a la nueva casa, al Nou Mestalla.

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El anuncio de Fede Sagreras sobre el Nou Mestalla

Ha sido el presidente Federico Sagreras quien ha anunciado el acuerdo cuando recordaba que esta es "la última temporada en nuestro querido Mestalla, estadio que tras 103 años va a dejar paso a un Nou Mestalla al que seguro que querremos como a este que nos vió nacer a todos. Echaremos de menos los momentos vividos durante tantas temporadas y tantos recuerdos, seguro, pero el año que viene nos trasladaremos al Nou Mestalla y hoy os quiero comunicar que tendremos nuestra sede en nuestro estadio. Para disfrute de todos los y las peñistas será punto de encuentro en el estadio los días de partido. Servirá para disfrutar de momentos que seguro volverán a ser como nos merecemos, increibles. amunt y avant sempre", concluyó.

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Cabe recordar también que, hace apenas quince días, era Fernando Giner, presidente de la Asociación de Futbolistas del Valencia CF, quien anunciaba que los exfutbolistas también tendrán su sede en el Nou Mestalla. Un Giner que hoy estaba presente en el acto junto a Claramunt, Arias, Subirats, Tendillo Adorno, Revert o Darío Felman.

Esperando Europa

En su discurso, Fede Sagreras también aprovechó para apretar al club y al equipo asegurando que el objetivo este año tiene que volver a ir a Europa. "Estamos todos expectantes con el equipo que tendremos, con la actitud de los jugadores y que nuestros objetivos sean como hace años, los de luchar por los puestos europeos", aseguró