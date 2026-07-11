David Torres 11 JUL 2026 - 14:52h.

"La gente es lo más importante es la fuerza que tiene el club"

Guido Rodríguez y Ryonosuke Sato "flipan" en las peñas: "Será un año muy lindo"

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ValenciaGuido Rodríguez y Ryonosuke Sato han sido las estrellas invitadas en la 30ª convención de la Agrupación de peñas celebrada en Alzira. Antes de darse un baño de masas, el argentino que en su presentación apeló a la unión del valencianismo para volver a ser grandes, volvió a explicar que esa es la clave para que la temporada próxima sea un éxito. Ante los aficionados ha prometido un "año muy lindo", ante los medios de comunicación ha sido igual de realista.

¿Has tenido oportunidad de hablar con Corberán o con alguien del club sobre cuál va a ser la exigencia mínima del Valencia esta temporada y si sabéis qué posiciones hace falta reforzar con urgencia?

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Hola, buenas. Bueno, hice la conferencia el otro día y tampoco cambió mucho; tuvimos un día más. Creo que se está preparando el equipo, nos estamos exigiendo desde el primer día y el club está trabajando para poder armar un equipo competitivo y que podamos estar a la altura de lo que exige el club.

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En tu conferencia de prensa hablaste de la unión de todos, incluso apelaste a la prensa y a la afición. Hoy hay más de 500 valencianistas esperándote. ¿Es esta la unión a la que te referías?

Sí, la verdad es que sí. La gente es lo más importante, la fuerza que tiene el club. Nosotros, los jugadores, pasamos; la gente es la que siempre está. Nosotros necesitamos de ellos, como ellos necesitan que nosotros respondamos en el campo. También necesitamos de ustedes, como dije el otro día, que ayuden al club para que todos vayamos por el mismo camino y podamos disfrutar de esta temporada e ir paso a paso para que el Valencia vuelva a ocupar el lugar que merece.

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Hablas de la unión y sabes que la afición os apoya y os quiere, pero también os va a exigir Europa. ¿Qué mensaje le envías al valencianismo?

Sí, eso lo sé. Sé que la gente va a exigir y está bien que así sea. Tenemos que saber todos cuál es la realidad en la que estamos. Vamos a pasar momentos buenos y momentos duros, y tenemos que estar unidos. Mi mensaje es ese: estar juntos, tirar para adelante, saber que ellos nos van a exigir y que nosotros también nos vamos a exigir para conseguir que esa exigencia tenga resultados.

En muy poco tiempo te has ganado el cariño de Mestalla. ¿Qué te está diciendo la gente durante estos días?

Hace muy poquito que llegué y hemos estado entrenando bastante, así que no he podido estar mucho por la ciudad. Pero las pocas personas con las que me he encontrado me han transmitido mensajes de apoyo, de ánimo y de agradecimiento. Yo también estoy muy agradecido por el cariño con el que nos recibieron y lo que quiero es poder hacerles disfrutar a ellos y disfrutar también nosotros.

Sobre el Mundial, ¿cómo ves a Argentina? ¿Te está gustando el juego de la Albiceleste? ¿Cómo ves también a España?

Bueno, el Mundial, como todos los mundiales, está siendo muy difícil y muy igualado. Los partidos se deciden por detalles, como ocurre en el fútbol hoy en día. La selección argentina está demostrando la mentalidad que tiene, que es lo más importante. En el último partido también estuvo bien a nivel de juego, más allá del resultado. España también lo está haciendo bien. Hay rivales muy difíciles de superar, pero consiguió una victoria importante y creo que ha dado un paso adelante en este Mundial.