Guido Rodríguez: "Estoy aquí porque el club me ha demostrado ambición"

David Torres 09 JUL 2026 - 13:41h.

"Cuando me retire será un honor decir que jugué en el Valencia CF como lo es ahora"

Cuál es el objetivo del Valencia CF: Guido Rodríguez, hechos o palabras

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ValenciaEste mes se puso final feliz a una historia entre el Valencia CF y Guido Rodríguez que comenzó en marzo cuando el argentino declaró en ElDesmarque que quería seguir en Mestalla. Cuatro meses después ha vuelto al estadio para ser presentado como nuevo jugador valencianista.

El Valencia CF hizo oficial el fichaje de Guido Rodríguez el pasado 3 de julio. El argentino se incorporó a la pretemporada y empieza su nuevo contrato con el conjunto de Mestalla con una sonrisa. Guido es un fichaje a todas luces porque su relación con el Valencia acabó el 30 de junio y tocaba negociar unas nuevas condiciones. Ahora, ya como che para los próximos dos años (que serán tres si cumple una serie de condiciones) ha analizado el presente y el futuro del Valencia CF

Además, Guido ha comentado las siguientes cuestiones:

¿Qué le ha convencido de la oferta?

Terminó la temporada, llevo muchos años en el fútbol, estuve con mi familia, analicé, pensé, hablé con el club me demostró las ganas que yo siga y se lo dije también. Lo más importante es que estamos acá. Me demostraron que es un año muy importante para el club y que vamos a ir hacia adelante

¿Se puede ver algo mejor del Guido que ya hemos visto?

Lo único que te puedo asegurar es que voy a dar todo de mí. Doy el cien por cien cada día. Ustedes juzgarán. Sé si las cosas las hice bien o mal.

¿Qué papel ha desempeñado Carlos para seguir?

Fue muy importante Carlos para que yo esté acá. Hablé mucho con él

"Fue muy importante Carlos para que yo esté acá. Hablé mucho con él"

Se hizo fotos en Mestalla en el último día ¿pensó que se despedía?

Hay cosas que la incertidumbre que había era más hacia afuera. Lo único que pensaba es que acabó una temporada muy intensa, con buenas momentos. Solo pensaba que disfrutaba de un estadio de Mestalla. Era la satisfacción de haber ganado al Barcelona. Tenía paz interior y disfrutaba con mi familia.

¿Qué es lo que le decidió a firmar por el Valencia CF?

Lo importante de un club es un proyecto, mantener a los jugadores. Creo que eso responde a la respuesta de porque estoy aquí

¿Hasta dónde puede llegar

Estamos dentro de un mercado de pases. La plantilla no está cerrada. Más allá creo que tenemos que ir día a día. Nos tenemos que poner objetivos, pero a día de hoy te mentiría si te dijera el objetivo

¿Qué ha cambiado para firmar de seis meses en enero a dos años ahora?

En enero ya dije por qué firmé seis meses. Lo bueno era que estaba acá. Ahora firmamos dos años más uno. No cambió nada. En enero había una semana y ahora había mes y medio para negociar

En el club le han transmitido novedades en la planificación

La situación es diferente, cuando llegué había empezado todo. Ahora estamos iniciando

Despedida de Mestalla

La despedida de Mestalla es muy importante. Tenemos una bendición, entiendo que es un sabor agridulce. Es un estadio mítico, somos privilegiados por jugar acá. Es un paso adelante para el club el Nou Mestalla, hacia lo que va el fútbol. Y creo que el Valencia va adelante. Tenemos que disfrutar Mestalla

¿Qué responsabilidad tiene como veterano?

La responsabilidad me la pongo yo pero como todo el vestuario, como los capitanes. Estoy al cien por cien con el proyecto del club y estoy con ganas de llevar al club a dónde merece

El Mundial cómo lo vive

Lo vivo con sensaciones raras. No iba a ir, pero estuvo cerca de poder ir. La selección tiene grandísimos jugadores que tiene, otros muchos buenos se quedaron fuera. Está demostrando la calidad y la mentalidad que tiene

¿Cuántas ganas tenía Guido de estar aquí?

No hubo momentos de duda, sólo de análisis. Analizas lo que quieres para tu cabeza, para tu vida personal. Me pregunto siempre a dónde quiero estar feliz, dónde estoy cómodo y estoy feliz de estar acá.

"Tenemos que entender en qué momento está el club y que depende de todos. Depende hasta de la prensa. Necesitamos de ustedes y de la afición, de la unión para que sea un año importante. Necesitamos estar juntos para llevar al Valencia CF dónde se merece".

Se demoró un mes la negociación ¿por qué?

Sinceramente no creo que se haya demorado. Acaba de empezar el mercado y ya estoy acá. Entiendo que la gente lo quiere ya. El Valencia y yo estuvimos siempre dispuestos.

Ha dicho que el club le dijeron que iba a ser un año importante ¿a qué se refiere?

Por ejemplo mantener jugadores, hacer un proyecto bueno, hacia lo que va el club, a que quieran que yo me quede, a pensar yo también y verme al Valencia CF

Se quedaron a un año de Europa, como veterano es importante que desde el club se dé un objetivo claro

Es importante sí, pero eso lo sabemos todos. Tenemos que entender en qué momento está el club y que depende de todos. Depende hasta de la prensa. Necesitamos de ustedes y de la afición, de la unión para que sea un año importante. Necesitamos estar juntos para llevar al Valencia CF dónde se merece.

¿Le disgusta que a Argentina se le asocie con errores arbitrales a favor?

No me cansa que se vincule a Argentina con los errores arbitrales. Es normal que se diga eso y entiendo la calentura. Está claro que lo que pasa con Argentina no es suerte, porque tantos años...

¿Qué significa vestir la camiseta del Valencia CF?

Vestir la camiseta del Valencia CF es muy lindo muy importante: El Piojo, Ayala, Aimar, veía este club de chico. Es muy importante. El día de mañana cuando acabe mi carrera será un honor decir que jugué en el Valencia CF, como lo es ahora.