David Torres 11 JUL 2026 - 12:01h.

“No juego mucho a videojuegos, pero juego al EAFC y al eFootball. Blue Lock y Haikyuu (series manga) me gustan”

Ryonosuke Sato, el 15º Samurai en LALIGA: "Kubo es el ejemplo a seguir y me gustaría ser como él"

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ValenciaRyonosuke Sato, que fue presentado este viernes en Mestalla, ya ha hecho historia siendo el primer japonés que ficha por el primer equipo del Valencia CF. Todavía impactado por la ciudad y lo que le ofrece, el joven futbolista japonés se abre un poco más en la privacidad de una entrevista en la que habla sobre su llegada al Valencia CF, sobre su posición en el terreno de juego, pero también sobre sus objetivos personales y sus hobbies, entre otros muchos aspectos.

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En Paterna, con su nueva camiseta, ha atendido a VCFMedia dónde ha confesado las siguientes cuestiones:

Primeros momentos

“Todo el staff me ha apoyado mucho. Fue genial conocer a mis compañeros y tengo muchas ganas de jugar con ellos muy pronto”.

Llegada al Valencia CF

“Sabía que era una decisión difícil y un gran reto para mí esta etapa de mi carrera, pero me entusiasmaba la idea de jugar en este Club. Era un proyecto muy emocionante y un reto apasionante. Así que cuando tomé la decisión estaba muy ilusionado”.

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Posición en el terreno de juego

“Ya sea por las bandas o en el centro del campo, puedo jugar en todas las posiciones de ataque. Me gusta crear muchas oportunidades de gol y dar asistencias. También disfruto defendiendo.

Objetivo individual

“A nivel personal, me gustaría jugar cuanto antes y ayudar al equipo, también ser un jugador en el que los demás -mis compañeros, entrenador y afición- puedan confiar. Ese es mi principal objetivo a nivel individual, además de devolver al Valencia CF al lugar que le corresponde -estar en lo más alto de LALIGA-“.

Trayectoria

“Es cierto que empecé muy joven en Japón y gracias a todo lo que hice allí, me ha llegado la oportunidad de venir aquí. Es un nuevo comienzo y es donde tengo que demostrar mi valía”.

Decisión con la familia

“Al principio, no entendían la magnitud de este traspaso, pero estaban muy contentos y emocionados. Siempre me han apoyado”.

Valencia ciudad

“Es preciosa, la arquitectura es increíble. Un lugar donde, incluso estando de vacaciones, me gustaría venir. Me gusta la cultura española”.

Hobbies

“Me gusta el golf, aunque no juego muy bien. No juego mucho a videojuegos, pero juego al EAFC y al eFootball. Blue Lock y Haikyuu (series manga) me gustan”.

Última temporada del Camp de Mestalla

“He llegado en el momento justo, cuando va a empezar la última temporada. Es la última página del segundo capítulo y el comienzo del nuevo. Deseo que esta campaña enorgullezca a los aficionados y les cree recuerdos increíbles de su último año en Mestalla”.

Mensaje a la afición

“Conozco la pasión y la historia de este Club. Quiero que la afición entienda que lo daré todo en el campo. Cada minuto que esté en el terreno de juego, daré mi 100%”.