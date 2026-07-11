David Torres 11 JUL 2026 - 11:11h.

"Mis primeros ocho años de fútbol son en el Valencia"

La guasa de Luis Milla ante una posible llamada para ir con España: "Se tendría que desmayar alguno"

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El español Luis Milla se convirtió este jueves en nuevo jugador del Como, equipo dirigido por Cesc Fàbregas, al que llega procedente del Getafe, tras firmar un contrato hasta junio de 2029, según anunciaron ambos clubes. Milla, de 31 años, llega al equipo de la Serie A tras una destacada etapa en el Getafe, donde se incorporó en 2022 y se consolidó como una de sus piezas fundamentales. En la última temporada 2025-2026, el madrileño firmó su mejor campaña en Primera División al repartir diez asistencias en 37 partidos de Liga, convirtiéndose en el segundo máximo asistente del campeonato español. Luis siempre ha sido un viejo anhelo del Valencia CF y ha sido relacionado con el club che en innumerables ocasiones para volver a Valencia, una tierra y un club que conoce muy bien. No en vano, su padre fue estrella del equipo che.

La confesión de Luis Milla que enamora al valencianismo

Ahora, ya enrolado en el COMO, ha concedido una entrevista a DAZN dónde, entre otras cosas, ha confesado de qué equipo era de niño y ahí se ha metido a la afición valencianista en el banquillo. Así transcurre la entrevista en La Dazoneta.

¿De qué equipo eras de niño, porque en realidad tu padre cambió de camiseta por grandes clubes por cuál te cantabas?

El equipo que más he tenido de cariño y de corazón ha sido el Valencia porque mi infancia fue allí. Pero sí que es verdad que yo ahora mismo no te sé decir por el equipo que sufro por o por el que me emociono, porque luego también he jugado en muchas canteras. Me he movido mucho, entonces al final es difícil decirte que que siento de corazón un equipo,

Ya, pero de pequeño, de pequeño cuando tenías tus 4 ó 5 años ya cuando empezaba a gustarte el fútbol, ahí claro tu padre habiendo vivido....

Él jugaba en el Valencia y yo jugaba en el Valencia de pequeño, entonces por eso digo que mis primeros 8 años de fútbol son en Valencia (cuando tenía 11.

Claro, además un Valencia de final de Champions.

Claro.