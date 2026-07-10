Fran Fuentes 10 JUL 2026 - 15:19h.

El jugador lo reconoce: "Este año se han dado las cosas que se tenían que dar; tenemos a los mejores mediocentros del mundo"

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Luis Milla ha cerrado recientemente su traspaso al Como 1907, donde se pondrá a las órdenes de Cesc Fàbregas. El centrocampista, ex del Getafe CF, pone rumbo a la Serie A, donde, además, podrá jugar la UEFA Champions League junto a Nico Paz y compañía. En este sentido, el mediocentro, de 31 años, tuvo varias propuestas, entre ellas del Villarreal CF. Sin embargo, decidió probar suerte fuera de nuestras fronteras y enrolarse en un proyecto joven y llamativo con un técnico emergente de quien puede aprender mucho. Más allá de eso, tras, posiblemente, la mejor temporada de su carrera, el madrileño se veía con opciones para acudir a la Selección Española, quién sabe si incluso al Mundial, aunque finalmente no entró en la terna de mediocentros a los que citó Luis De la Fuente.

Sobre esta circunstancia, Luis Milla reconoce que, si esa llamada podía haber llegado, era ahora, tras una temporada tan buena. Lo ha dicho en una entrevista concedida a DAZN: "Bueno, yo creo que ha sido más este año. Yo creo que este año se han dado las cosas que se tenían que dar para que yo este año pudiera ir a la selección. Porque el equipo ha estado bien, a nivel individual he podido ayudar al equipo con muchas cosas. También con datos, que era algo que podía faltarme".

Sin embargo, el hándicap para no poder asistir al Mundial con España no es tanto suyo propio, sino los grandes jugadores que hay en su posición: "A partir de aquí, tengo claro que en la Selección tenemos a los mejores del mundos, a los mejores mediocentros del mundo. Entonces es muy difícil entrar en una selección así. Creo que se tendría que desmayar alguno para que yo pudiera entrar", bromea. Sin embargo, se siente agradecido por el mero hecho de haber entrado en las quinielas: "Pero bueno, ya es un orgullo que la gente hubiera pensado y que hubiera sonado. Dice mucho de la temporada que hemos hecho", sentencia.