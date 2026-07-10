Fran Fuentes 10 JUL 2026 - 14:02h.

El técnico valora las salidas de Arambarri y Luis Milla, los fichajes de Valou, Terrats y la vuelta de Uche

El Deportivo cierra el acuerdo con su próximo fichaje y avanza el regreso de Domingos Duarte

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José Bordalás ha comparecido en sala de prensa como acto oficial de su renovación. El técnico alicantino, que firma por dos temporadas (es decir, hasta 2028), ha hecho repaso de varias salidas importantes que se han dado, como la de Mauro Arambarri a River Plate o, más recientemente, la marcha de Luis Milla al Como de Cesc Fàbregas. En este sentido, ha reconocido que los jugadores que llegan en su lugar cuentan con menos experiencia compitiendo al máximo nivel. Asimismo, se ha parado a analizar las llegadas de Jean Ives Valou y Ramón Terrats, procedentes del Villarreal, y la difícil situación de Christantus Uche, que se reincorpora a la disciplina azulona.

Las salidas de jugadores clave: "Esto tiene el fútbol, el Getafe tiene unas necesidades, se ve en la obligación de dependerse de jugadores importantes, y llegan otros que tienen menos experiencia en el club, pero intentaremos que se adapten lo mejor posible, y que ese vacío lo podamos compensar con el trabajo de todos, tanto la dirección deportiva, el club, en este caso yo como entrenador, para intentar hacer un equipo lo más competitivo posible".

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Qué fichajes le pide al director deportivo: "Hablamos prácticamente todos los días, estamos en contacto, tenemos un concepto prácticamente similar, y bueno, todos queremos lo mejor para el Getafe, y estamos trabajando, lo he comentado en la presentación, que trabajamos con la máxima exigencia para intentar competir cada partido, cada competición, de las que vamos a tener al máximo, intentar hacer la plantilla más competitiva posible, dentro de las dificultades y las limitaciones que todos sabemos que tiene el club en estos momentos".

La salida de Arambarri: "Mauro ha sido un jugador importantísimo durante muchas temporadas, es obvio todo el reconocimiento, y como le he dicho al compañero, le deseamos lo mejor en su nueva etapa en River, y bueno, Mauro fue una decisión más suya, personal, porque quería estar cerca de casa, lleva muchos años fuera, más de una década prácticamente, y bueno, el club no le podía decir que no por el compromiso que ha tenido a lo largo de todos estos años, y le deseamos lo mejor. Sabemos que es una baja muy importante, pero intentaremos suplirla con jugadores que van a llegar con mucha ilusión, y que no va a ser sencillo obviamente, pero bueno, trabajamos conjuntamente para ello".

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Qué le llevó a Bordalás a renovar cuando apuntaba a marcharse: "Sobre todo ya la ilusión, el reconocimiento, sentirte querido, muy identificado, no solamente con el club, con la afición, con las personas que trabajan, con el cuerpo técnico, con mi presidente, que nos conocemos ya hace muchas temporadas, al igual que Toni, que cuando yo llegué aquí él estaba. Y bueno, sobre todo esa ilusión, ese sentimiento, ese compromiso, que es muy importante a la hora de tomar decisiones.

El fichaje de Terrats: "A Ramón le tenemos mucho cariño. Estuvo media temporada con nosotros únicamente, pero se sintió muy identificado, muy arropado. Se le abrieron las puertas, se sintió como en casa. Estuvo muy feliz. Lo único que hice, y es lo que hago con todos los jugadores, es intentar que rindan o sacar su mejor fútbol, su mejor versión, sus mejores condiciones, adaptándolas al equipo. Tuvimos la suerte de conseguirlo y confiamos plenamente en que esa ilusión se refleje en un buen rendimiento, en una buena temporada. Yo lo he visto con mucha ilusión, pero hay que también darle el reconocimiento, el mérito a la dirección deportiva, que ha hecho como está haciendo un gran trabajo para intentar traerle. Y afortunadamente está con nosotros y estamos convencidos todos de que va a ser un jugador importante y que nos va a ayudar muchísimo.

La salida de Luis Milla: ya llevaba algún tiempo, obviamente, porque es un chico con mucha experiencia, un chico que nos ha dado un rendimiento fabuloso, que ha crecido mucho en las últimas temporadas. Está muy agradecido no solamente al club, sino a todos nosotros, a los técnicos. Les hemos ayudado mucho en momentos de dificultad. Y, bueno, él buscaba una salida, un club como el que ha ido. Y, bueno, el club en esos momentos entendía que era una buena decisión, también, para ambas partes. Y, bueno, nos llamó, nos llamó mucho la atención. Fabuloso, no solamente a nivel profesional, sino personal. Y le deseamos lo mejor a todos los que se han marchado, al igual que Domingo, Duarte, que Iglesias, que Mauro, en fin, a Diego, a todos los que han salido, que han tenido un gran compromiso y nos han ayudado mucho. Y, bueno, le deseamos las cosas bien y le veremos pronto.

Cómo ve a Jean Yves Valou: "Es un chico que la dirección deportiva le había hecho un seguimiento, estuvo a punto de venir cedido, finalmente no pudo ser a última hora y, bueno, le conocíamos. Es un chico joven, es un chico que tiene un potencial que obviamente tiene que mejorar aspectos del juego que viene de una categoría inferior pero, bueno, confiamos en que nos puede ayudar y que podemos contribuir también a su crecimiento.

La situación de Christantus Uche: "En cuanto a Uche, no me gusta personalizar, porque muchas veces se personaliza y detrás hay sentimientos, hay familia y es un jugador muy importante como el resto de compañeros y, bueno, en este momento es el jugador del Getafe y, bueno, con la misma ilusión que todos sus compañeros seguro que se va a incorporar con toda la ilusión del mundo y, bueno, pues en este momento es el jugador del Getafe y contamos con él, obviamente".